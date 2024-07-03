Парадокс: западные санкции помогают России вести СВО

Введенные Западом антироссийские санкции не помогут остановить СВО и не приведут к смене власти в РФ, на что надеются идеологи санкций. Санкции только укрепляют власть Владимира Путина, помогают правительству в России удерживаться, создавая в российской «крепости» мотивацию для сплочения против враждебного окружения.

Такое мнение высказал в интервью редактируемому признанным в РФ иноагентом нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым изданию «Новая газета Европа» вышедший в прошлом году их российского гражданства и обосновавшийся в Лондоне экономист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group Андрей Мовчан.

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«Скорее всего, санкции введены по двум причинам. Первая причина — просто популизм: показать широким массам избирателей, как много делается с точки зрения наказания России. Россия что-то делает не так — ну и запретим русским деньги выводить. Злые россияне, они теперь не могут вывести деньги, мы их наказали», – говорит кипрский бизнесмен российского происхождения.

Также Мовчан крайне скептически оценивает эффект от санкций двухнедельной давности, затронувших торговлю валютой в России.

«Видно, что никакого особенного эффекта, связанного именно с этими санкциями, нет. Центробанк перестроился на другой способ определения курса, курс стал более волатильным, но дело, видимо, даже не в санкциях против биржи, а во вторичных санкциях против банков. Импорт должен сейчас немного упасть, возможности расчетов сократились, а значит, и спрос на валюту сократился, поэтому рубль даже вырос естественным образом», – считает он.

Экономист подтвердил выводы ряда исследований, авторы которых говорят, что российские банки за время санкций разбогатели.

«Это общая мозаика, которая, опять же, состоит из нескольких кусков. Санкции — один кусок мозаики. Резкое увеличение государственного проектного финансирования и выделение большого количества денег на военную экономику — второй кусок мозаики. Резкое сокращение оттока капитала, а значит, и увеличение авуаров у банков — третий кусок. Высокая цена на нефть и большое количество валюты, приходящей в страну от ее экспорта, — четвертый. Уход иностранных конкурентов, резкое сокращение деятельности иностранных банков — пятый. Здесь очень много вещей, которые сложились в единое целое и действительно привели к росту доходов у банков», – говорит Мовчан.

Интервьюер уточняет: получается, масса западных санкций работают на то, чтобы в российской экономике крутилось больше и больше денег? Деньгам трудно убегать из России, богатые люди, наоборот, вынуждены возвращать деньги в Россию?

«Это тоже некоторое упрощение, потому что, конечно, целый ряд санкций работает по-другому. Тот же потолок цен на нефть был призван сократить приход денег. Действительно, дисконт, который есть сейчас, выше, чем он был до войны, приток денег это сокращает. Но целые пласты санкций, такие как персональные санкции, как санкции против финансовых институтов, как европейский запрет на увеличение счетов россиян в Европе и так далее, в том числе и санкции против биржи, конечно, работают на сохранение денежных авуаров внутри страны, на предотвращение оттока капитала и на аккумуляцию больших средств у Кремля. Это правда», – признает финансист.

Попутно Мовчан также разьяснил ряд кажущихся парадоксов развития российской подсанкционной экономики.

«Если мы говорим про те санкции, которые влияют на количество валюты в распоряжении Кремля позитивно, то увеличение объема валюты стратегически влияет на возможность увеличения импорта. То есть пока каналы импорта до конца не перекрыты, а похоже, что они до конца не перекрываемы, чем больше валюты — тем больше можно импортировать товаров. Таким образом, фактически можно компенсировать в невоенном секторе экономики проблемы, возникающие за счет перекоса в сторону военного сектора. То, что в России пока не проваливается гражданское потребление и люди не ощущают на себе существенно ухудшение жизни от войны, во многом, если не в первую очередь связано именно с санкциями, которые организовали такую задержку валюты в стране. Они поэтому позволяют поддержать импорт и за счет этого компенсировать проблемы внутреннего производства. И так это будет продолжаться дальше. Потому что действительно Россия, оказавшись в изоляции, потеряв возможности для вывоза капитала и трат за рубежом, вернув в страну средства олигархов и так далее, получила большие возможности для поддержания импорта. Плюс это удерживает курс доллара и курс иностранной валюты вообще», – резюмирует экономист.