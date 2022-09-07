Парадоксы санкций: В России инфляция снижается, на Западе – растет

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Санкции, введенные Западом против России, бьют по нему самому. Об этом свидетельствует остановка многих производств в странах Европы и США, а также высокая инфляция.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нежелание других стран подчиняться диктату и произволу понуждают западные элиты срываться, принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики. Все эти решения идут вразрез с интересами стран и народов. Кстати говоря, в том числе, граждан самих западных государств. Отрыв западных элит от интересов своих собственных граждан увеличивается. Так, достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – всё это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединённых Штатов в мировых делах. Ещё весной многие иностранные корпорации наперегонки объявляли об уходе из России, считая, что именно наша страна пострадает от этого сильнее других. Но сейчас мы видим, как одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. И одна из ключевых причин – это, конечно, разрыв деловых связей с Россией», – подчеркнул президент.

Он также отметил, что инфляция в России идет на снижение, чего не скажешь о представителях Запада.

«По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14 с небольшим, я ещё об этом поговорю, но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Там – на подъём инфляция, у нас – на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%, а, по мнению многих наших экспертов, в первом квартале – ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели. Кто-то говорит, что 5–6, а кто-то говорит, что будет достигнут уровень 4 процентов. Посмотрим. Во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные. А что происходит у наших соседей? В Германии – 7,9 сегодня, в Бельгии – 9,9, в Голландии – 12, в Латвии – 20,8% инфляция, в Литве – 21,1, в Эстонии – 25,2. И тренд к повышению», – резюмировал Путин.