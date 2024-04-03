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Лишь 8% граждан Украины готовы брать в руки оружие для войны с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда», тесно связанному с посольством США, заявил президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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Его внимание обратили на следующий факт: в мае 2022 года 80% граждан Украины отвечали, что безоговорочно верят в победу Украины, но в феврале 2024-го этот показатель уменьшился до до 60%.

«Если брать варианты «безусловно верю» и «скорее всего», то цифра не сильно изменилась. В общей сложности где-то под 90% верят в победу. Но последние события заставили часть людей усомниться. Это, прежде всего, следствие не такого, как ожидалось, результата контрнаступления; а второе – это наши партнеры и поддержка Запада. Мы все следим за ситуацией, например, с поддержкой Соединенных Штатов, что тоже производит на людей удручающее впечатление», – сказал социолог.

Издание задало вопрос, сколько украинцев готовы брать в руки оружие и воевать?

«Чрезвычайно чувствительный вопрос. Конечно, очень много людей готовы многое делать: донатить, волонтерить. Но непосредственно рисковать жизнью и участвовать в боевых действиях – это на порядок труднее, чем донатить или работать волонтером. По нашим оценкам, готовых брать в руки оружие примерно 8% по отношению ко всем категориям. Часть из них может сказать о готовности, но реально этого может не происходить. Мы не проверяли это так подробно», – признал президент КМИС.

При этом его институт не рискнул узнать мнение респондентов о мобилизации.

«Мы пытались избегать вопросов, которые сильно связаны с военными действиями. Да, мы спрашивали об оценках контрнаступления, но мобилизацию не трогали. Это должна быть государственная политика. Такие вопросы можно проверять, когда у власти есть какие-то варианты и они хотят проверить, какой из этих вариантов будет считаться более или менее справедливым. Но я, честно говоря, не видел такого исследования», – резюмировал Паниотто.