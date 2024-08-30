Паралимпиада без политики? Украинцам такое не интересно!

Как известно, вечером 28 августа в Париже состоялась торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024, которые продлятся до 8 сентября. Любители спортивной статистики уже знают, что в нынешних Играх примут участие 4 400 спортсменов из 169 стран. Украина будет представлена составом из 140 атлетов, которые выступят в 17 видах спорта.

Белоруссия же и Россия, как и в случае с прошедшей «обычной» Олимпиадой, остались за бортом: к соревнованиям их спортсмены допущены лишь в индивидуальном порядке и в нейтральном статусе. Известно, что такие лицензии получили 85 россиян.

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И, казалось бы, вот она «справедливость», по крайней мере, в ее украинской версии. «Зло» публично поставлено в угол и примерно наказано… Но нет. Официальная спортивная Украина и в этой ситуации нашла повод для недовольства и истерики с заламыванием рук.

С утра по украинским инфоресурсам разлетелись сетования представительницы Национального паралимпийского комитета Украины Натальи Гарач. Оказывается,

Украинская команда паралимпийцев «ограничена в высказываниях». По словам Гарач, Международный параолимпийский комитет еще в июне выпустил документ, регламентирующий поведение параолимпийцев.

«Этот документ говорит о поведении, как мы должны себя вести, где и что мы можем демонстрировать, где и что мы можем говорить… Вот такая свобода слова у нас, такое отношение к паралимпийцам со стороны Международного параолимпийского комитета», — возмущается украинская спортивная чиновница.

По ее же словам, в Киеве это безобразие так не оставят и руководство Национального паралимпийского комитета Украины проведет «воспитательную встречу» с главой Международного паралимпийского комитета, чтобы на пальцах пояснить ему «за жизнь», а заодно – «выразить свою последовательную негативную позицию по поводу участия «нейтральных» спортсменов из России и Беларуси на соревнованиях в Париже».

А теперь, выдыхаем и возвращаемся к самому началу. В эмоциональном спиче украинской чиновницы от спорта пропущена маленькая, но ключевая для понимания ситуации деталь. Спортсменов-паралимпийцев и правда ограничат в высказываниях. Но не любых, а лишь на тему войны. И касаются эти правила не только украинцев, а вообще всех участников Паралимпиады. Из любых стран.

Не правда ли, с учетом этих новых вводных произошедшее несколько меняет свой смысл и эмоциональный окрас?

Но и это еще не все. Если начать разбираться в том, так чем же все-таки так недовольны украинцы, выясняется прелюбопытная вещь. Правилами не допускается демонстрация национальной символики, кроме случаев официального представления участников и победителей. Под запретом – политически окрашенные лозунги, речевки, плакаты, графические символы и призывы, а также любая демонстрация какой бы то ни было политической позиции спортсменов.

В переводе на деньги практики прошлых лет это значит, что на этой Паралимпиаде будет нельзя демонстрировать оскорбительные надписи в адрес тех или иных стран (в нашем случае, понятно каких). И даже с плакатами типа Help Ukraine или Stop the War особо не пошалишь. А еще – никто не отменял банальные правила олимпийской вежливости, вроде приветственных рукопожатий спортсменов. И правда – какой-то кошмар, а не жизнь.

Причем, ведь, прецеденты уже были. Вспомните, хотя бы, казус на прошедшей Олимпиаде в Париже, когда украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить надпись на лодке «I am Ukrainian» («Я украинка»). Как ни шумела украинская массовка с подтанцовкой, а ничего поделать не смогла.

Оценивая все эти правила, можно сказать лишь то, что организаторы Паралимпиады (и за это им плюс в карму) стараются хотя бы внешне дистанциировать свое мероприятие от политики, насколько это вообще возможно в реальных условиях.

И если посмотреть на украинские претензии под таким углом зрения, получается, что украинцев возмутило то, что им не дают использовать спортивное мероприятие для политической манифестации или пропагандистского перформанса – с флагами, плакатами, пламенными речами, листовками и прочим реквизитом.

И тут возникает вопрос – а для чего все эти люди (речь об украинских спортсменах) вообще едут в Париж? Для того, чтобы продемонстрировать свои спортивные достижения или для продвижения спущенной им сверху политической повестки?

Напомню, что россияне с белорусами и так наказаны, хоть и без персональной вины. То есть, украинцам изначально пошли навстречу, применив к двум странам санкции. Но, как оказалось, даже в этом вопросе наружу всплыла принципиальная разница между киевским подходом и европейским.

Последний, в полном соответствии с декларируемыми европейскими принципами инклюзивности, оставил россиянам лазейку для попадания на праздник спортивной жизни. Смысл вот этой «нейтральности» именно в этом – произнеся требуемую шахаду и дистанцировавшись от символов попавших под санкции стран конкретные люди считаются «амнистированными» и допущенными в «приличное общество». Независимо от их национальности и страны происхождения.

Но так думают современные европейцы, мыслящие категориями 21 века. А украинцы живут в своем уютном 19-м. И для них «хороших русских» не бывает. Даже в нейтральном статусе. То есть, во главу угла положен этнический, если не сказать, родоплеменной принцип, когда людей «банят» и «отменяют» даже не за их политическую позицию, а за сам факт происхождения. Отсюда и эти истерики, что мол, как посмели вообще допустить русских (ужас-ужас!). Ну и что, что эти русские осудили Путина, главное – они же все равно русские!

И тут мы подбираемся к самому сладкому. Апофеозом этой истории можно считать тот факт, что протестующее ныне против того, что спортсменов «ограничили в высказываниях» украинские спортивные функционеры сами не так давно громко прославились на весь мир составленной ими методичкой для тех же спортсменов.

В которой черным по белому разъяснялось, что нужно говорить, в каких выражениях, и где. А чего лучше не говорить под страхом вылета навечно из олимпийской сборной и близкого знакомства с СБУ.

Более того, украинским спортсменам настойчиво рекомендовалось уклонятся от участия в совместных мероприятиях (например, пресс-конференциях или интервью) с российскими коллегами, и прямо вменялось отказываться от таких жестов, как совместные объятия, рукопожатия и даже улыбки друг другу.

К досаде украинских спортфункционеров, нет-нет да случаются сбои – кто-то из их недостаточно сознательной спортивной молодежи то обнимется не с теми, то руку пожмет не тому, а то и вообще вдруг заявит странное: мол, спорт вне политики.

Но, «к счастью», политика дрессировки дает свои плоды, и такие сбои случаются все реже. На той же Паралимпиаде в Париже пример «правильного поведения украинского спортсмена» подал завоевавший бронзу в своем виде спорта пловец Александр Комаров. На радость всем свидомым патриотам от спорта он отказался фотографироваться рядом с занявшим второе место «нейтральным» россиянином Уириллом Пульвером после церемонии награждения.

«Какие эмоции от попадания в топ-3 с россиянином? К сожалению, наших врагов допустили к Паралимпийским играм, и мы должны с этим мириться. Но мы имеем четкую цель, как всегда – бороться за победу со всеми», – заявил Комаров одному из украинских спортивных изданий.

Не менее интересно и то, что он сказал победителю Паралимпиады.

«Сказал, что вынужден буду отойти от него, потому что рядом стоял субъект Российской Федерации, вроде бы нейтральный, но все мы знаем, что нейтральность – это только на бумаге. Я поздравил его и пожелал успеха, после чего отошел [и положил руку на сердце]. С Украиной в сердце и надеюсь на скорейшую нашу победу», – подчеркнул Комаров.

Вот это, я понимаю, правильно выдрессированный патриот! Жаль, что начальство Паралимпиады не дает своими правилами таким людям развернуться во всю ширь. Например, показать «агрессору» «фак» в прямом эфире, спеть матерную песню или развернуть плакат с какой-нибудь политически окрашенной непристойностью. Что поделаешь – дикие они там, в своем Париже. В плане сознательности – как до Киева раком.

Но, если серьезно, перед нами лабораторно чистый образец того, что классики марксизма называли «готтентотской моралью». Это когда, если убиваешь ты – это хорошо. А если тебя – то плохо.

Но украинским чиновникам есть, куда расти. Впереди – обещанные воспитательные беседы с коллегами из МОК. Глядишь, и убедят их в том, что украинцы равнее всех остальных и в их положение надо непременно войти и сделать исключение из правил поведения. Обязательных для всех остальных.