Параллельно с мятежом Пригожина готовилось вторжение в Белоруссии

Внутренний кризис в России вскрыл планы Запада по захвату Белоруссии.

Об этом в эфире радиостанции «Вести.ФМ»» заявил председатель правления белорусского государственно-общественного объединения «Знание» Вадим Гигин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вокруг Белоруссии действительно ходят, клацают зубами. Мы увидели воочию. План вторжения в Беларусь. Мы увидели, какой алгоритм разработан для беглых. Штаб той же Тихановской тут же собрался и заявил о создании какого-то ситуационного центра. Мы увидели, откуда в случае чего-то планируется вторжение», – сказал Гигин.

Он уточнил, что вторжение готовилось со стороны Украины и Польши силами якобы специально обученных белорусских боевиков (на самом деле в банде «полк Калиновского» в составе ВСУ служат не только белорусы).

«Противник будет взаимодействовать. По большому счету для нашей системы безопасности. Это было что-то вроде учений в условиях, очень приближенных к боевым. То есть противник нам подыграл. Теперь мы не догадываемся, а понимаем, как он будут действовать. Противник сам все сделал. Ему придется свои шаги пересматривать, потому что мы просто уже знаем и будем реагировать», – считает эксперт.

Он обратил внимание на то, что самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская за несколько дней до мятежа Пригожина заявила сразу нескольким украинским СМИ (она им вдруг стала интересной) о том, что намерена обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести войска в Белоруссию.

«Это действительно прозвучало за несколько дней до мятежа. Но как это все совпало. Причем мы увидели не просто заявление Тихановской (она же ничего не решает, тупая марионетка), а реальные действия вдоль нашей границы. Знаете, нам еще предстоит узнать детали. Мы еще не знаем, какую роль тут играл Запад и украинские спецслужбы. Такая синхронность (я не хочу ничего домысливать), мягко говоря, странна», – отметил политолог.

В субботу Тихановская и ее «министр обороны», возглавивший оперативно-ситуационный штаб Валерий Сахащик публично обращались к белорусским военным с призывом «выгнать российских военных из Беларуси» и закрыть границу с Россией. С Украины о своем вторжении объявил «полк Калиновского».

Тихановская не считает эту суету фальстартом из-за провалившегося мятежа.

«Мне почему-то казалось, что у Пригожина нет пути назад. Но оказалось, что есть. Эта ситуация показала работоспособность демократических сил Беларуси. Я довольна тем, как мы быстренько организовались и создали штаб. Впереди много работы. Распускать штаб не будем. Наоборот, наша задача координировать наши действия с теми же «калиновцами» и другими волонтерскими структурами в Украине, в Варшаве, в Вильнюсе, мобилизировать наше гражданское общество, диаспоры за рубежом и, конечно же, наших демократических партнеров», – оправдывалась «президент Беларуси» на ютуб-канале «Страна для жизни».