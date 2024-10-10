Паранойя в действии: блокировка телеграм-каналов, обыски и аресты в Молдове

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Десятки телеграм-каналов в Молдове оказались заблокированными. Речь идёт о каналах, которые огульно обвиняются правящим прозападным режимом Майи Санду в связях с политэмигрантом Иланом Шором.

Это происходит на фоне приезда в Кишинёв Урсулы фон дер Ляйен, известной своим изречением «Нельзя позволить социальным сетям разрушать демократию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заблокированными в Молдове оказались каналы самого Илана Шора, башкана Гагаузии Евгении Гуцул, политического блока «Победа», партии «Возрождение», телеканалов TV6 и MD-24, депутатов парламента Василия Боли, Марины Таубер и Александра Нестеровского, политического активиста Юрия Витнянского, канал гагаузского информагентства Gagauzinfo, а также анонимный канал «Гагаузская Республика».

При попытке открыть каждый из этих каналов появляется надпись: «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство».

Мероприятие проводится на фоне предвыборного агитационного визита в Молдову главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Выступая в январе этого года на Всемирном экономическом форуме, она заявила: «Нельзя позволить социальным сетям разрушать демократию».

Одновременно полиция Молдовы проводит массовые обыски по всей стране. В молдавском МВД заявляют, что обыски проходят по уголовному делу, «возбужденному по факту создания и руководства преступной организацией, отмывания денег, подкупа избирателей и незаконного финансирования с целью повлиять на выборы и референдум 20 октября».

Был задержан лидер молодёжного движения «Гайдуки», депутат Кишинёвского муниципального совета Андрей Доментюк, раздававший листовки с призывами голосовать «нет» на референдуме о евроинтеграции.

«Как же сильно наши успехи и поддержка молдаван раздражают Санду и ее шайку «Действие и солидарность», что они решили задействовать столь мощный техресурс как полная блокировка соцсетей. Все, что хочет Санду, это погрузить страну в тотальный информационный вакуум! Хочется сказать правящей партии: грубо работаете, господа! Топорно и неэффективно. Даже отрубив по всей стране Интернет, вы не сможете изменить мнение молдаван о вашей вредительской политике!», – прокомментировал действия режима Санду лидер партии «Шанс», телеведущий Алексей Лунгу.