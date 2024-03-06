Паранойя в ЕС: европейского политика-русофоба обвинили в работе на ФСБ за встречи с сербом

Алексей Топоров.  
06.03.2024 17:57
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Украина


Докладчику Европарламента по Сербии Владимиру Бильчику (на фото) пришлось оправдываться после встречи с представителем ветеранской организации Сербский военный синдикат Новицей Античем.

В ответ брюссельская Politiko обвинила его в том, что он встречался с агентом ФСБ, распространяющим «пророссийскую версию вторжения на Украину», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Докладчику Европарламента по Сербии Владимиру Бильчику (на фото) пришлось оправдываться после встречи с представителем...

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Базирующаяся в Брюсселе газета Politiko заявила, ссылаясь на некий доклад европейских спецслужб о том, что Россия использует сербского агента для «проникновения в органы управления Европейского Союза и распространения пророссийской версии о вторжении на Украину».

Издание утверждает, что вероятнее всего таким агентом может быть представитель ветеранской организации Сербский военный синдикат Новица Антич, который «имеет связи с сотрудниками ФСБ». Серб, по информации Politiko, уже провел встречи с докладчиком Европарламента по Сербии словацким членом фракции консервативной Европейской народной партии Владимиром Бильчиком, а также докладчиком Европарламента по Косово, немецким депутат от «Зеленых» Виолой фон Крамон-Таубадель, и депутатом от итальянских социалистов и демократов Алессандрой Моретти.

Что характерно, как Бильчик, так и фон Крамон стоят на четких сербофобских позициях, при этом если первый на умеренных, то вторая – на радикальных.

«Как постоянный докладчик Европейского парламента по Сербии, я участвую во многочисленных встречах с различными заинтересованными сторонами, чтобы собрать информацию, касающуюся региона. Эти встречи являются неотъемлемой частью моих обязанностей.

Встреча, о которой просила Европейская федерация профсоюзов государственных служащих, была сосредоточена на решении вопроса трудоустройства солдат и продолжающихся юридических баталий, связанных с этой темой», – попытался оправдаться перед инсинуациями борзописцев на своей странице в одной из социальных сетей Бильчик.

«Поскольку ЕС сталкивается с серьезными проблемами, связанными с иностранным вмешательством и дезинформацией со стороны России, я особенно бдителен в отношении этих угроз», – поспешил добавить политик.

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