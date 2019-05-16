Парасюк гарантирует Порошенко тюремные нары

16.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Уходящий президент Украины Петр Порошенко – это уже пережиток истории, которого нужно забыть. Следующее упоминание о нем будет тогда, когда он окажется на скамье подсудимых.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-АТОшник, депутат Верховной ррады Владимир Парасюк, бывший одним из активных участников госпереворота на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко – это история. Все, забудьте, его место в тюрьме. Обязательно к нему вернемся, когда он будет давать свидетельства. Я вам гарантию даю, что это будет, потому что я это чувствую. Он еще раз доказал свою низость, когда начал раздавать государственные награды тем людям, которые реально должны отвечать перед законом… Даже в его окружении ходят депутаты по Верховной раде, рассказывают, какой Порошенко неправильный», – заявил Парасюк.