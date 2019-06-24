Парасюк и Саакашвили получили по жирному кукишу

24.06.2019

Центризбирком Украины отказал в участии в выборах в украинский парламент беглому экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили вместе с кандидатами от его партии «Рух новых сил», а также не зарегистрировал одиозного депутата ВР Владимира Парасюка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В своем блоге Саакашвили обвинил в недопуске экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Серьезно? Сначала нас долго не пропускал банк [Нацбанк], руководство которого контролирует Порошенко, а сейчас нас снимает назначенный им же ЦИК», – заявил экс-президент Грузии.

Ранее Саакашвили добился разрешения на участие в выборах через суд.