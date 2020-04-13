Парасюк похвастался, что сжигал людей и убивал русских

13.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший депутат Верховной рады, боевик Майдана и участник карательной операции против Донбасса Владимир Парасюк похвастался причастностью к убийствам.

Об этом он заявил в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, провел год в АТО. Если мне задать вопрос, убивал ли я русских, я вам скажу так – в прицеле автомата своего в АТО я их видел. Но я не знаю, как далее сложилась судьба у них. И, честно говоря, меня совсем это не интересует. Относительно «беркутовцев» я могу сказать точно, что я бросал в них коктейль Молотова, я жег им БТР, я перевернул автобус.

Кстати, мы с отцом на Крещение первыми автобус перевернули и подожгли. Я много чего делал. И думаю, что это можно сравнить с тем же выстрелом из ружья. Потому что это является покушением на жизнь правоохранителя. Если вы хотите объявить подозрение – пожалуйста, полстраны идите и объявляйте. Потому что бросать коктейль Молотова в человека – думаю, сгорит он или умрет в конвульсиях от пули – я думаю, можно поставить знак равенства. Я думаю, сгореть болезненнее», – заявил Парасюк.