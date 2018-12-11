Парасюк попал в ДТП в Киеве

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Скандальный нардеп и экс-боевик Майдана Владимир Парасюк сообщил, что авария с его участием состоялась в Киеве на парковке МакДрайв, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Парасюк написал в своем Facebook.

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“Отъезжали от окна заказ МакДрайв, не заметили друг друга и просто потерлись два автомобиля. Никакой скорости не было. Это даже не была дорога, инцидент произошел на парковке”, – написал Парасюк.

Он также сообщил, что у водителя Audi не было страхового полиса и составить европротокол было невозможно. За это водитель Audi, по словам Парасюка, получил штраф.

“У водителя Audi не было страхового полиса, так европротокол составить было невозможно. Кстати, из-за отсутствия страховки водитель Audi тоже получил штраф. Все сделали в соответствии с законом. Вызвали полицию и юридически оформили это событие. Затем все дружно выпили кофе и разъехались по домам”, – отметил Парасюк.