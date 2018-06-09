09.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Парасюк призвал украинские спецслужбы к диверсиям против соседних стран

Скандальный нардеп Владимир Парасюк призвал украинские спецслужбы к совершению диверсий на территории других стран.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, это необходимо делать для того, чтобы вытащить украинских преступников из тюрем.

«Если бы действительно была политика освобождения наших пленных, ну, может быть, не стоит этого говорить в прямом эфире, но мы должны, наши спецслужбы, работать на территории другой страны. И они должны вести разведку, должны даже в случае, если это необходимо, заниматься какими-то диверсиями относительно той или иной ситуации, чтобы возвращать наших парней. Но, этого всего не делается», – заявил Парасюк.