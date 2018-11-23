Парасюк проговорился: В Польше готовят из экс-АТОшников профессиональных убийц для ЧВК

23.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Вернувшихся из Донбасса психически травмированных украинских боевиков отправляют на реабилитацию в военную академию в Польше, где их готовят к работе в европейских и американских частных военных компаниях.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» рассказал экс-боевик батальона «Днепр-1», депутат Верховной рады Владимир Парасюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это люди, которые проходят подготовку в Европейской академии безопасности. Они там проходят разные курсы и получают различные дипломы, которые потом дают им возможность работать в международных компаниях. Это, в том числе, частные военные компании.

Мы столкнулись с огромной проблемой, что пришедшие с войны люди кончают свою жизнь самоубийством, и это не одиночные случаи, это пугает. Когда мы изучали ситуацию, то поняли, что эти люди не могут себя здесь найти и им нужна какая-то реабилитация. Эту реабилитацию мы здесь нашли. Они становятся профессиональными военными с европейскими дипломами и имеют возможность зарабатывать хорошие деньги, чтобы обеспечивать себя и свою семью.

В Европе это законно, в Америке это законно, а в Украине это незаконно, просто это не прописано, поэтому это и происходит в Польше», – заявил депутат.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил слова главаря радикальной организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша, который еще раньше заявлял о том, что боевики «АТО» после прекращения боевых действий могут объединиться в частные военные компании.