Парасюк пугает белорусскую армию трехлетними детьми и пенсионерами

08.07.2022  10:17 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

В случае ввода белорусских войск на Украину, их якобы будут гонять по лесам и болотам дети и старики.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил скандальный экс-депутат Верховной рады, майданщик и националист Владимир Парасюк, записавшийся в ряды боевиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае ввода белорусских войск на Украину, их якобы будут гонять по лесам и...

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По мнению Парасюка, у ВСУ такой высокий уровень подготовки и мотивации, что они моментально разобьют белорусских военных.

«Наступление белорусской армии на Западную Украину вызывает только смех. Сегодня оперативный офицер мне сказал (это смешно звучит, но это правдиво), он говорит: «Если белорусы будут наступать на Волынь, я поеду на Шацкие озера, куплю себе попкорн и буду смотреть, как дети от трех лет и до людей престарелого возраста будут гонять белорусскую армию по лесам и ловить их».

Потому что это несопоставимые вещи, они тут все просто лягут с рекордной скоростью. Я думаю, что это даже не будет называться вторжением, их разобьют очень быстро. Я ряд причин уже назвал – первая из них — у них нет боевого опыта вообще никакого.

По сравнению с нами, с людьми, которые воюют с Россией уже восемь лет, такого противостояния, а сейчас вообще это открытые фронты, и мы достойно выдерживаем, показываем себя, и, я считаю, что мы побеждаем. У них нет мотивации, они не знают, для чего они должны это делать, потому их разобьют, украинская армия их разобьет очень быстро», – заявил Парасюк.

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