Парасюк: «Закончим дело УПА – обандерим Донбасс»

Все годы независимости Украина просуществовала в едином государстве с ненавидящим всё бандеровское Донбассом.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил скандальный экс-депутат Верховной рады, майданщик и националист Владимир Парасюк, записавшийся в ряды боевиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас во Львове всё хорошо, есть моменты, которые нас немного останавливают, но это бандеровский край, который цену своей свободы заплатил гораздо быстрее. Ещё нас на свете не было, когда наши деды и прадеды воевали за нашу независимость.

Если бы такое же произошло на Востоке Украины, никакой бы войны не было. Когда наши деды тут воевали в освободительных сражениях, они нам эту независимость и добыли. Теперь наше задание помочь Востоку получить эту независимость», – сказал националист.