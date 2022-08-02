Парасюк: «Закончим дело УПА – обандерим Донбасс»

02.08.2022  10:31 (Мск), Киев 
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Донбасс, Русофобия, Украина
Новости Украины

Все годы независимости Украина просуществовала в едином государстве с ненавидящим всё бандеровское Донбассом.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил скандальный экс-депутат Верховной рады, майданщик и националист Владимир Парасюк, записавшийся в ряды боевиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все годы независимости Украина просуществовала в едином государстве с ненавидящим всё бандеровское Донбассом. Об...

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«У нас во Львове всё хорошо, есть моменты, которые нас немного останавливают, но это бандеровский край, который цену своей свободы заплатил гораздо быстрее. Ещё нас на свете не было, когда наши деды и прадеды воевали за нашу независимость.

Если бы такое же произошло на Востоке Украины, никакой бы войны не было. Когда наши деды тут воевали в освободительных сражениях, они нам эту независимость и добыли. Теперь наше задание помочь Востоку получить эту независимость», – сказал националист.

«С другой стороны, я не просто не понимаю, я задаюсь вопросом, как мы могли жить всё это время с теми людьми, которые не то что ненавидят Украину, но и были просто готовы её уничтожить!» – возмущался Парасюк.

Однако он пообещал, что уж после победы Украины, львовяне объяснят Донбассу, что есть что.

«Думаю, после победы мы их направим. Кого-то в тюрьму, кого-то в это болото, которое называется Россией. А со всеми нормальными людьми будем восстанавливать наши разрушенные города», – пообещал националист.

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