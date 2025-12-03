Паразитировать на риске большой европейской войны было главной ошибкой Киева – укро-политолог

03.12.2025 13:48
Киевские вбросы о подготовке нападения России на Европу только добавляли усиливали позиции сил в Европе, которые пробуждаются от заукраинского морока.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главная системная ошибка, связанная с политикой войны за последние четыре года, состоит в том, что Украина создавала риск масштабной европейской войны.

Для части европейских элит этот риск выглядел просто конъюнктурно выгодным, они укрепляли власть, они надулись военными бюджетами, они ухватили за военную риторику, но на самом деле никто из них воевать-то не собирается. Язык войны им выгоден, а воевать они не хотят.

Не хотят воевать ни Германия, ни Франция, на самом деле. И Польша не собирается воевать. Сама по себе война России против Украины приносит им выгоды. Они перестраиваются, они удерживают власть, они мобилизуются в это время. Но в практическом плане они не допускают того, чтобы таки война пришла… И вот это противоречие, мы видим, оно отражается внутри европейской политики», – отметил Ермолаев.

Именно поэтому в Европе начали расти рейтинги сил, выступающих за нормализацию отношений с Россией.

«За то, что нужно останавливаться, иначе европейская война — это вообще швах. Это ужас и катастрофа. Вот в таком мы положении оказались. И мы можем много друг другу раздавать комплименты, как нас уважают, любят, носят на руках и выслушивают в парламентах.

На самом деле, ситуация перезагружается очень быстро. И к Украине и украинским политикам отношение меняется. И меняется в худшую сторону», – признал укро-эксперт.

