Паразиты с экрана

29.11.2020, Москва, Платон Беседин

Они вновь вышли на тропу войны. Против народа. Вышли на тропу войны звёзды, а точнее – пресловутые российские селебрити. Ведь, правда, какие они на самом деле звёзды? А причина битвы всё та же – пандемия мешает зарабатывать им деньги. Много денег. Столько, сколько они привыкли.

На этот раз отличилась Елена Борщова. Одна из. Она дала печальный текст о том, как лишилась приличных заработков, а спасают её исключительно накопления. Не от голодной смерти, нет, а от фонтанирующей сытости. Любопытнее всего в откровении Елены следующее: цифра в 500 тысяч рублей, необходимых для нормальной жизни.

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Впрочем, Борщова, отдаём ей должное, говорила относительно сдержанно и вменяемо. Куда опаснее и глупее до этого высказывались такие персонажи, как Иосиф Пригожин, к примеру. Вишенку же на злобный торт прилепил Меладзе, призвавший бойкотировать новогодние эфиры, чтобы все заметили страдания артистов, не имеющих привычных заработков. Певец настолько дал маху, что затем спешно отправился, по сути, замаливать грехи в «красную зону». По совету людей понимающих, так сказать.

Честно сказать, нет дела до вышеперечисленных. И многие из них, в общем-то, наверное, неплохие люди (Борщова так точно), но удивляет насколько эти персонажи оторваны не от народа даже, а от понимания жизни как таковой. Скажите, кем надо быть, чтобы в столь тяжкие и жестокие времена заявлять подобное? Неужели нет мозгов, чтобы понимать неуместность? А если нет, то где ходят, бродят пиар-агенты, директора и прочая свита?

Боюсь, что беда тут кроется в другом. С одной стороны, российские селебрити, действительно, живут совсем иными категориями, нежели 140 миллионов россиян, и 500 тысяч рублей в месяц нужно для нормальной жизни, когда 18 миллионов человек существуют за чертой бедности – однако диссонанса не происходит. А, с другой, им, на самом деле, хочется компенсировать потери любыми способами. Ведь если б было иначе, то они сдержались бы и промолчали.

В былые времена артисты – в самом высоком смысле данного слова – воевали на фронте, работали на заводах – то есть, всегда оставались вместе с народом. Но сейчас ничего этого нет и близко.

Артисты не просто не в состоянии помочь людям, поддержать, оказаться рядом, донести некие высшие смыслы, но они намеренно отделяют себя, создав государство в государстве, питающееся за счёт всех остальных. Ну, точь-в-точь паразиты.

Не ждите ни сочувствия, ни жертв – только потребление. И полное непонимание того, как живёт остальная страна. Последнее, кстати, вредно ещё и для творчества. Может, потому с ним всё так печально?

Так вот, и для осознания, и для вдохновения хорошо бы господам артистам стать – хотя бы на время, – скажем так, стандартными россиянами. Глядишь, самые слабые из них отпадут, а иные запоют по-новому – полнее и краше. Такой себе естественный отбор для самопровозглашённых элит. Согласитесь, не помешает.