Парфенов отказался называть Крым российским, но и не посчитал его украинским

12.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Известный российский телеведущий, либерал Леонид Парфенов отказался называть Крым аннексированным и напрямую говорить, что он является частью Украины.

На это его выводил бежавший из РФ телеведущий Евгений Киселев в эфире своего видеоблога «Кисельные берега», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парфенов заявил при этом, что не считает Крым «своим», но не будет выступать с украинской повесткой.

– Я всегда здесь отвечаю очень просто: «Не мой, это совершенно точно». Здесь очень странные, задающие этот вопрос люди, полагают, что все живут в этой же повестке, более того, должны непременно сказать то, что они, эти спрашивающие люди, думают по этой повестке, – заявил Парфенов.

– Просто здесь есть многие люди, которые считают, что российские граждане, даже те, которые приезжают в Украину свободными, и за которым не числится разного рода грехов, в том числе прямых полетов рейсами «Аэрофлота» по маршруту Москва-Симферополь и обратно, все же, должны…, – не успел закончить Киселев.

– Объявить о своей лояльности текущему курсу – ну это очень странно. Ну не впускайте, но предполагать, что люди должны…, – продолжил Парфенов.

– Это было присоединение или аннексия?, – перебил его Киселев.

– Нет, ну какое присоединение. Конечно, в юридическую сущность этого референдумах которого менялся вопрос и сроки проведения, и сначала российский флаг уже висел над административными зданиями в Симферополе, а потом проводился референдум – там не просто обозначена цель этого референдума, но цель была уже достигнута, уже к этому времени три недели весят российские флаги, чего тут говорить, – стал вилять Парфенов.

– Ты не хочешь дать прямой ответ «Крым – это Украина» просто потому, что, может быть, боишься последствий по возвращении в Россию?, – стал искать причины Киселев.

– Просто мне не нравится, когда здесь настаивают ровно на той же повестке, которую исповедуют эти люди, более того, на тех ответах, которые эти люди ждут. Объяснения того, что Крым контролирует Россия, но международное сообщество это не признает, здесь никого не устраивает. Нет, будь любезен, встань на нашу сторону баррикад и еще периодически постреливай. Только такой вариант устраивает здесь. Мне это не нравится, потому что это какое-то принуждение к тому, что ты должен быть солидарен буквально, буква в букву, слово в слово, – ответил Парфенов.