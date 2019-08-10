Парфёнов на московском майдане призывает к нарушению закона

10.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Известный телеведущий Леонид Парфёнов, открывший сегодня митинг либералов на проспекте Сахарова в Москве, призвал поддержавших протесты рэперов игнорировать предостережения властей, заявивших, что оппозиция сегодня получила согласование только на проведение митинга, а не музыкального концерта.

«Увидев, сколько рэперов «вписались» сегодня, они стали слать вслед, задним числом, вдогонку предупреждения, что, мол, нельзя петь, потому что это тогда концерт, а не митинг. Как будто этот микрофон выдается с лицензией «Только проза».

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Во-первых, я надеюсь, рэперы – не такие пай-мальчики послушные. Во-вторых, мы же тоже солидарны с русским рэпом, у которого отменили такое количество концертов за последний сезон. Еще не хватало, чтобы и здесь рэп запрещали», – сказал Парфёнов.

После этого он, подражая рэперам, зачитал строки: «я журналист – пошутил не так и попал в блэк-лист».