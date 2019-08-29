29.08.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Россия, Украина
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Парикмахер организатора блокады Крыма получил 10 лет тюрьмы

Суд в Кировском районе Крыма приговорил к десяти годам лишения свободы боевика меджлисовского батальона «Аскер», участвовавшего в блокаде полуострова.

Об этом в своем блоге сообщает журналист либеральной «Новой газеты» Антон Наумлюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его данным, задержанный член «Аскера» Дилявер Гафаров участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования с 2016 по 2018 год. Его осудили по ч. 2, ст. 208 УК РФ.

«Гафаров был задержан в Крыму 30 октября 2018 года. В суде он отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым», – пишет Наумлюк.

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