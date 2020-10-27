Париж бросает вызов США, отказываясь от американского газа

27.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Власти Франции попросили компанию Engie, одного из европейских партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток – 2», отложить подписание многомиллиардного контракта на импорт сжиженного природного газа из США из-за опасений относительно экологических последствий сделки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Впрочем, эксперты и политологи не слишком верят в то, что экологическая причина стала основной в действиях французских властей.

«Скорее Engie пользуется моментом удобной политико-идеологической конъюнктуры для того, чтобы обосновать свой отказ от СПГ из США, – считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. – Сейчас любые действия можно обосновать со ссылкой на климатическую идеологическую повестку. В реальности Engie отказывается от банально более дорогого в сравнении с альтернативами газа из США. Французское правительство здесь не то чтобы давит на Engie, а не настаивает на работе с американцами – что уже хорошо».

В свою очередь доцент ВШЭ Андрей Суздальцев уверен, что действия французских властей в данном случае полностью согласованы с Берлином.

«Франция исторически не связана с поставками газа из России, она получает топливо из других стран, например Алжира. В данном случае речь идет о том, что это фактически совместный жест, демонстрация американцам, предупреждение. Франция почувствовала, что Европу берут за горло с обязательными поставками из США, и пытается противостоять этому. Европа выстраивает такую энергетическую политику, которая в идеале не должна зависеть от поставок ни из России, ни из США. Однако США имеют колоссальное влияние в ФРГ, и если им надо – они зарубят любой проект, что сейчас и демонстрируется на СП-2», – говорит Суздальцев.

По словам Митраховича, у Европы есть еще козыри в случае продолжения санкционного давления на СП-2, и ряд проектов по импорту энергоносителей из США в Европу могут оказаться под угрозой из-за экологических или других проблем. Однако решиться на их демонстрацию там могут только в случае крайней нужды.

«Теоретически под угрозой могут оказаться поставки нефти из США, добываемой с помощью фрекинга. Но это возможно только в случае ответной меры Европы на слишком резкие шаги США вроде санкций против европейских компаний за их участие в том или ином виде в проекте «Северный поток – 2», – прогнозирует эксперт.