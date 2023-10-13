Париж делает ставку на войну до последнего украинца

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Франция сегодня входит в число тех стран, кто пытается затянуть боевые действия на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

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Он говорит, что Франция даже не пытается предпринять усилия, чтобы остановить войну на Украине.

«Я бы не употреблял в отношении сегодняшней Франции такое определение, как «посредник». Звездный час Франции и Германии мог быть тогда, когда они могли оказать содействие в реализации Минских соглашений. Тогда бы мы не столкнулись с той ситуацией, с которой мы сталкиваемся сегодня. Но французы и немцы в лице президента Франсуа Олланда (2012–2017) и канцлера Ангелы Меркель (2005–2021) признались, что их позиции были полным обманом и для них стоял вопрос не выполнения Минских соглашений, а затягивания времени для перевооружения украинской армии. Конечно, мы догадывались, что в их позиции не всё чисто, потому что ни на одном этапе переговоров в рамках нормандского формата Франция и Германия в течение многих лет не высказали ни одного критического слова в адрес Киева. Поэтому сегодня вопрос какого-либо посредничества или участия Франции в вопросах урегулирования просматривается трудно», – сказал Мешков в интервью «Известим».

Он добавил, что после того как всем стало известно, «что французы мухлевали в рамках минского процесса, они начали занимать жесткую антироссийскую линию».

«Делались заявления, что Франция будет поддерживать войну до последнего украинца, что Россия «не должна и не может победить». Франция стала поддерживать Украину вооружениями, подготовкой украинских военных, так что ситуация, я бы сказал, неблагоприятная. Париж сейчас среди тех, кто заинтересован в затягивании конфликта на Украине. В этих условиях мы не видим настроя официального Парижа на улучшение отношений с Россией. Хотя надо признать, что настроения во французском обществе меняются, причем в пользу возобновления полноформатных отношений с нашей страной», – отметил дипломат.

Впрочем, посол признал, что ситуация во французском обществе не меняется слишком уж кардинально.

«Во Франции сохраняется достаточно позитивное отношение к Украине, хотя, согласно опросам, поддержка в процентном отношении падает. Самые низкие показатели демонстрируют ответы на вопрос: «Готовы ли вы посылать французские войска на Украину?» Мало кто на это готов, но порядка 50% французов продолжают поддерживать идею поставок вооружений. Это объяснимо, потому что во Франции работает достаточно сильная и эффективная пропагандистская машина. За последние полтора года в прессе и на телевидении я не видел ни одного позитивного репортажа о России. Некоторые независимые блогеры и политики дают объективную информацию, но она тонет в том объеме огромной антироссийской лжи, которая распространяется по всем СМИ. Это, конечно, психологически действует на простого француза. Падение поддержки новых поставок началось с 75% до порядка 64%, но всё равно превышает 50%. Я говорю о результатах публикуемых опросов общественного мнения, которые надо оценивать с учетом пропагандистской войны, которая ведется против нас», – резюмировал Мешков.