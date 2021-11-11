«Помогаете Киеву воевать против Донбасса». Пушилин ответил французскому журналисту

Новости Украины

Германия и Франция, равно как и ОБСЕ, фактически срывают Минские соглашения и помогают Киеву совершать преступления против народа Донбасса.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Франция выступает одной из стран-участниц переговоров Нормандского формата. На ваш взгляд, достаточно ли усилий прикладывают страны-гаранты для урегулирования конфликта в Донбассе? Целесообразно ли организовывать очередную встречу на высшем уровне в рамках Нормандской четвёрки, и какой сейчас реальная ситуация в Минском процессе?» – спросил представитель ДНР во Франции, журналист Юбер Файяр.

Глава ДНР пояснил, что Франция и Германия, вместо выполнения своих обязательств в качестве стран-гарантов, помогают Киеву совершать преступления в Донбассе.

«Германия и Франция не то что недостаточно делают как страны-гаранты, а я бы их, наравне с ОБСЕ, назвал лже- и причастными в какой-то степени своим молчанием и безразличием, к тем преступлениям, которые совершает Киев на территории Донбасса», – сказал Пушилин.

Более того, по его мнению, на данный момент нет смысла собирать новую встречу в Нормандском формате, так как Украина с попустительства Запада до сих пор не выполнила предыдущие договорённости.

«Что касается Минского процесса – саму переговорную площадку трудно описать. Эта переговорная площадка должна быть основной, там всё решается, где есть стороны конфликта. А Нормандский формат – это страны-гаранты встречаются на высшем уровне и смотрят, где ещё можно помочь. Но, опять же, решения там уже приняты. Но не реализованы со стороны Украины.

Моё мнение – зачем встречаться? Давайте реализуем то, что прописано, а потом уже поставим какие-то следующие задачи, распишем следующие элементы. И так можно было бы продвигаться. Но нет, Украина блокирует два формата – как Нормандский, так и основной Минский», – резюмировал глава республики.