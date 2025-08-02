Париж признает, что уже не может финансировать соросятню, как американцы

Вадим Москаленко.  
02.08.2025 15:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Финансы, Франция


С закрытием USAID становится под большой вопрос продолжение накачки Украины западной пропагандой, однако страны ЕС надеются, что у американцев есть и другие рычаги.

Об этом  в интервью Ukraїner Q заявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С закрытием USAID становится под большой вопрос продолжение накачки Украины западной пропагандой, однако страны ЕС...

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«Что касается нашей поддержки медиа, общественных организаций и в целом гражданского общества, то мы пытаемся объединить усилия внутри ЕС. И страны-члены, и сами институции работают над тем, чтобы усилить это. Это логично. Но вы правы, речь не о том, чтобы заменить собой США.

В действительности, USAID тратили огромные суммы на Украину – возможно, половину всей своей мировой помощи, это поражает! Но это масштаб, который для нас просто недостижим», – сказал Весьер.

Он говорит, что Париж пытается делать больше и сосредотачиваться на том, что действительно важно для Франции.

«И ситуация с медиа – это одно из ключевых вопросов, как и поддержка, например, ЦИК, то есть слишком чувствительные направления. Поэтому мы работаем вместе со странами ЕС с общественными организациями, и, конечно, с украинским правительством, чтобы усилить поддержку.

Что касается – США, да, USAID действительно частично свернули, но остались другие американские инструменты. Пока не совсем понятно, какие программы закроют полностью, а какие продолжат. Надеемся, что США будут продолжать поддерживать Украину, насколько это возможно», – добавил француз.

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