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С закрытием USAID становится под большой вопрос продолжение накачки Украины западной пропагандой, однако страны ЕС надеются, что у американцев есть и другие рычаги.

Об этом в интервью Ukraїner Q заявил посол Франции в Киеве Гаэль Весьер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается нашей поддержки медиа, общественных организаций и в целом гражданского общества, то мы пытаемся объединить усилия внутри ЕС. И страны-члены, и сами институции работают над тем, чтобы усилить это. Это логично. Но вы правы, речь не о том, чтобы заменить собой США. В действительности, USAID тратили огромные суммы на Украину – возможно, половину всей своей мировой помощи, это поражает! Но это масштаб, который для нас просто недостижим», – сказал Весьер.

Он говорит, что Париж пытается делать больше и сосредотачиваться на том, что действительно важно для Франции.