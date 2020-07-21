Парламент Болгарии выступил против воли народа в угоду Западу

21.07.2020, София, Алексей Топоров

Народное собрание Болгарии не поддержало вотум недоверия правительству Бойко Борисова, против которого уже тринадцатый день проводят массовые акции протеста рядовые граждане страны.

Инициативу социалистических партий не поддержали фракции прозападных либералов и националистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициатором вотума недоверия правительству Бойко Борисова выступила Болгарская социалистическая партия (БСП).

«При существующем режиме коррупция узаконена институционально, щупальца мафии запущены во все государственные структуры, – заявила, выступая в парламенте с призывом голосовать против кабинета министров лидер БСП Корнелия Нинова. – И подобное положение ревностно охраняется!».

Однако несмотря на пламенную речь и поддержку улицы, предложение Ниновой поддержала только протурецкая социал-либеральная партия местных мусульманских меньшинств ДПС (Движение за права и свободы). Популистская правоцентристская партия «Воля», сочетающая умеренный национализм с декларируемой русофилией от голосования воздержалась, при том что ее лидер Веселин Марешка публично заявил о поддержке правительства Борисова.

При этом, естественно, премьера поддержала его прозападная либеральная партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), а также все националистические фракции, входящие в коалицию «Объединенные патриоты». Таким образом, за вынесение вотума недоверия правительству проголосовали 102 депутата, против – 124, еще 11 – воздержались.

Что характерно, накануне голосования премьер Бойко Борисов записал обращение к нации, в котором намекнул, что благодаря его усилиям Болгария в течение ближайших семи лет получит от ЕС 29 миллиардов евро.

«Это больше, чем заработала Болгария за всё время социалистического правления», – заявил болгарский премьер.

О том, что полученную сумму придется отдавать, Борисов тактично умолчал, но, видимо, подобный расклад подействовал на многих депутатов, даже если взять во внимание тот факт, что ЕС выделил деньги на поддержание экономик всех входящих в него государств, просевших в результате «коронакризиса».

Решение парламента не вызвало всплеска негодования у собравшихся на улицах болгарских городов, словно они предчувствовали подобный исход.

Правда, не обошлось без провокаций, в частности в Варне националисты попытались войти в толпу митингующих с флагами Евросоюза, что спровоцировало конфликт, в результате которого протестующие попросили полицию вывести провокаторов.