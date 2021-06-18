Парламент Черногории признал «геноцид в Сребренице» и отправил в отставку сербского министра
Большинством голосов депутаты Скупщины Черногории приняли прозападную «Резолюцию о геноциде в Сребренице» и удовлетворили прошение премьер-министра Здравко Кривокапича об отставке министра юстиции Владимира Лепосавича.
Об этом сообщает in4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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За проект резолюции, внесенный депутатами бошнякского и албанского меньшинств, а также прозападными либералами, проголосовали 55 депутатов, 19 проголосовали против, семеро воздержались.
Согласно, документу, парламент Черногории:
1) решительно осуждает геноцид в Сребренице;
2) признает, что в результате геноцида было убито более 8 тысяч мирных жителей бошнякской национальности;
3) запрещает публичное отрицание существования или умаление геноцида в Сребренице;
4) объявляет 11 июля Днем памяти жертв Сребреницы;
5) подтверждает решимость государства Черногория, полноправного члена альянса НАТО, утверждать ценности мира и стабильности;
6) призывает компетентные учреждения проводить расследования и преследование лиц, обвиняемых в геноциде в Сребренице, военных преступлениях и преступлениях против человечности;
7) выражает соболезнования всем жертвам войн в бывшей Югославии, а также их семьям и призывает все соседние государства продолжать обеспечивать справедливость и долгосрочную поддержку выжившим.
Кроме того, Скупщина Черногории 43 голосами против 27 при 10 воздержавшихся приняла предложение премьер-министра Здравко Кривокапича об отставке министра юстиции и прав меньшинств Владимира Лепосавича, отказавшегося признавать липовый «геноцид».
Владимир Лепосавич в Скупщине перед голосованием за его отставку.
При этом депутат сербского Демократического Фронта Славен Радунович отметил, что все произошедшее в черногорском парламенте является актом предательства воли народа, выраженной на выборах 30 августа 2020 года.
«Счастливого вам ДПС!»(Демократической партии социалистов – националистической партии бессменного диктатора страны Мило Джукановича, политическую монополию на власть которой удалось ликвидировать только в ходе парламентских выборов), – сказал Радунович.
А также отметил, что за отставку Лепосавича ныне оппозиционные и националисты и прозападная либеральная часть нынешнего парламентского большинства голосовали вместе.
Спасибо!
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