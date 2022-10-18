Парламент Эстонии объявил Россию спонсором терроризма. Какие последствия

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Новости Украины

Парламент Эстонии (Рийгикогу) сегодня 88 голосами «за» принял заявление, в котором осуждает «аннексию территории Украины» и объявляет российский режим «террористическим». Ранее аналогичное решение приняла Латвия.

«Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире», – отмечается в документе.

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Эстонские депутаты подчеркивают, что действуют в ответ на призывы Украины и объявляют «российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор».

Эстонский парламент «считает необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и частную военную компанию Вагнер террористическими организациями».

Рийгикогу «поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси».

В заявлении Рийгикогу также призывает Европейский союз н НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине.

Экономист Александр Дудчак напоминает, что Эстония, исходя из собственной логики, теперь будет сама спонсировать «террористический режим», покупая у России энергоносители.

«По состоянию на 1 сентября эстонские компании получали нефтепродукты и э/энергию из РФ. Можно было бы краники закрутить, тумблеры повернуть», – предлагает Дудчак.

А перешедший на сторону России бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров обращает внимание:

«Вдумайтесь. Эстония – страна, которая регулярно фигурировала в деле о взрыве Дарьи Дугиной, спрятав у себя убийц. Ее след был найден во взрыве на Крымском мосту. Через нее шел транзит переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», с помощью которых намеревались совершить теракт. Страна, в которой сносят памятники cоветскимвоинам-освободителям. Страна, в которой проводят марши в память пособников нацизма. Они ничего не перепутали?».

А политолог Евгений Сатановский объясняет:

«Что до признания России государством – спонсором терроризма – это причуда не их сообственная, а американцев и именно под них тормознутые в полном соответствии со старинными советскими анекдотами прибалты и прогибаются. Благо, сам по себе Конгресс США, где отдельно взятые долбоящеры из самых отмороженных такого рода фантазии прокидывали, на это в итоге не решился, имея в виду последствия, которые такого рода политическое хулиганство может и будет иметь для безопасности Соединённых Штатов. Что до прибалтов, они явно надеются на то, что Америка их, если что, от России защитит. Ну, надежды юношей питают, насколько можно судить, до самых пожилых лет. Что до них самих, на повестке дня стоит денацификация этих придурошных, вслед за потомками «великих укров». Они этого, может, ещё не чувствуют, но это безусловно так. Потом будут себя спрашивать: зачем было нарываться?! Но это, наверное, карма, а против неё не попрёшь».