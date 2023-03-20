Парламент Казахстана стал еще более русофобским и националистическим

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Вот и закончились 19 марта внеочередные выборы в нижнюю палату казахстанского парламента и местные органы власти маслихаты, которые прогнозируемо привели к победе президентские партии.

В итоге Мажилис оказался национал-популистским и еще покажет своё русофобское нутро.

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Самым большим сюрпризом стало то, что в выборах приняло рекордно небольшое количество казахстанцев, имеющих право голоса. Так, по данным ЦИК РК, прозвучавших на брифинге после закрытия избирательных участков, в выборах приняло участие 6,5 млн человек из 12 млн избирателей или всего 54,19%. Самая низкая явка оказалась в Алматы (25,82%).

Это самая низкая явка избирателей за всю историю независимого Казахстана и является важным индикатором доверия к существующим политическим партиям и к выборам как таковым.

То есть по сути многие казахстанцы проголосовали ногами и таким образом выразили своё отношение к самой кампании и кандидатам, которые ретранслировали повестку и программу правящего класса, а также и к самому Касым-Жомарту Токаеву, который теряет поддержку населения.

В итоге, как и ожидалось, по предварительным результатам Exit poll, проведенного проправительственными компаниями, и озвученных во время «Выборы 2023» на государственном телеканале ТК «Казахстан» пятипроцентный барьер преодолели шесть партий из семи. И победила, конечно, главная экс-назарбаевская партия «Аманат» 53,46% голосов, ранее называвшаяся до январских событий «Нур Отаном».

На втором месте обозначилась народно-демократическая патриотическая «Ауыл» – 10,52%; на третьем новообразованная национал-либеральная партия Respublica – 8,90%, на четвёртом махровая националистическая и антироссийская демократическая партия Казахстана «Ак жол» – 7,87%, на пятом отказавшаяся от слова коммунистическая Народная партия Казахстана (НПК) – 6,25%, и на шестом Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) – 5,31%.

Не прошла в нижнюю палату парламента только новоявленная партия «зелёных» «Байтак» – 3,22%, а против всех проголосовало 4,47%.

В целом – это ожидаемый результат среди данных искусственных партий, которые полностью следуют в фарватере заданных установок из администрации президента и играют отведенные им роли. Теперь они все вместе будут изображать «триумф демократии», так как впервые в Мажилисе окажется так много партий вместе.

Но все они вместе не имеют как таковой поддержки у граждан, потому что либо являются старыми назарбаевскими, либо такие как Respublica и «Байтак» появились совсем недавно и созданы были при участии олигархов и политтехнолога из Акорды. Об этом свидетельствуют данные Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, сотрудники которого провели за месяц до выборов опросы в 17 областях и городах республиканского значения.

Так, 62,5% опрошенных жителей страны считают, что ни одна из партий, участвующих в выборах, не представляет их интересы. А 55,9% вовсе убеждены, что результаты выборов в Казахстане предопределены, и от избирателей мало что зависит.

И эти настроения понятны, так как ни одна из семи партий, участвовавших в выборах, не подняла тему национализации крупной промышленности, пересмотра контрактов по недропользованию и кабальных соглашений о разделе продукции с западными корпорациями, вопросы более справедливого перераспределения национального дохода и отказа от проведения антисоциальной политики.

Никто из них не озвучивал интернационалистическую повестку и не ратовал за дальнейшую интеграцию в рамках ЕАЭС.

По сути у всех была одна национал-либеральная или националистическая риторика, выражавшаяся в укреплении мононационального государства и необходимости сохранения существующей, то есть колониальной вывозной сырьевой модели экономики.

Единственная партия – «Народный конгресс Казахстана» – во главе с известным советским поэтом Олжасом Сулейменовым, которая выступала за развитие отношений с Россией и позитивно рассматривала интеграционные процессы, так и не была по формальным причинам зарегистрирована в феврале этого года и не была допущена до выборов. В результате – полная безальтернативность.

О том, какой итоговый состав представительных органов власти в Казахстане будет после выборов говорит, и другая наглядная статистика о национальном составе кандидатов в парламент.

Так, из более 400 кандидатов, только 7% составили не казахи, хотя среди населения страны доля тех же русских пока составляет 18.47%. Это говорит о низком участии в выборах представителей других этносов и о том, что новый Мажилис стал практически мононациональным.

И, как и следовало ожидать, по спискам главной президентской партии «Аманат» прошли статусные профессиональные русофобы и националисты, много лет получавшие гранты у американских и британских фондов и рьяно выступавших за охлаждение и разрыв отношений с Россией.

Самым наглядным примером может служить фигура Айдоса Сарыма, идеолога казахского национализма, ратующего за сближение с Турцией и выступавшего за признание «голодомора» и ускорение процессов украинизации страны.

Так, он с делегацией ручной оппозиционной организации «Новый Казахстан» посещал в 2019-м Госдепартамент и Сенат США, где обсуждался вопрос продвижение темы голода, репрессий и реабилитации басмачей и пособников нацистов. А затем в составе партии «Нур Отан» заседал в прежнем депутатском составе.

В списки правящей партии попал и такой одиозный чиновник как Асхат Аймагамбетов, выкормыш фонда Сороса он несколько лет возглавлял министерство образования РК, где проводил реформы по переходу на западные и американские системы обучения и в прошлом году урезал изучение русского языка в казахских классах. Наверняка он также войдет в комитет, курирующий вопросы просвещения, и будет продвигать прежнюю повестку.

Другой деятель, оказавшийся в кресле депутата от «Аманата» – Галым Байтук, глава ассоциации блогеров РК, продвигал активно националистическую повестку в социальных сетях и кампании против совместных индустриальных и интеграционных проектов.

И выяснилось, что на данную деятельность он стабильно получал гранты в фонде Уильяма Браудера, известного спонсора цветных революций, не без участия и содействия агента ЦРУ Петра Залмаева.

В состав Мажилиса прошёл по партийным спискам другой уже откровенно националистической и русофобской партии «Ак Жол» («Светлый Путь») бывший депутат Казыбек Иса, который активно в мае прошлого года выступал с инициативой об исключении официального статуса русского языка из Конституции РК. По его мнению, статья номер 7 пункт 2 гасящая, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык, якобы не защищает национальные интересы государства.

В состав парламента таким образом вернулось и много прежних избранников, которые дружно в январе прошлого года сразу же после известных кровавых событий голосовали за русофобский закон «О вывесках», который не только меняет названия на магазинах, ресторанах и аптеках, но и ставит крест на русской топонимике в стране. Теперь же они будут призваны окончательно решить РК «русский вопрос».

То есть мы имеем сейчас самый национал-популистский парламент за всю историю Казахстана, который должен будет укрепить этнократию, провести окончательную декоммунизацию через реабилитацию списков басмачей, пособников нацистов и изменников родины, подготовленных государственной комиссией, окончательную дерусификацию через переименование и населенных пунктов и принятие соответствующих новых законов.

По сути речь идёт об осуществлении национальной революции, то есть «украинизации», бюрократическими методами сверху.

Поэтому буду не удивлён, когда многие из депутатов начнут вскоре гнать активно и антироссийскую волну, требуя выхода страны из ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, и наоборот ратовать за ускорение «тюркской интеграции» и сближение с Западом.

В прикладном значении для Касым-Жомарта Токаева данные внеочередные выборы были нужны, чтобы окончательно закрепить передачу всей полноты власти в свои руки от семьи Назарбаева, проведя своих ставленников. Новый же Мажилис необходим победившей команде и как послушный инструмент по проведению социально непопулярных решений по сокращению бюджета и социальных ассигнований, так как американские и европейские инвесторы усиленно уводят все прибыли из страны.

Назарбаев на выборах.

Соответственно, депутаты будут еще и выполнять роль политических камикадзе и коллективного громоотвода, уводя от президента и его окружения весь негатив на себя. В этом смысле нельзя сбрасывать со счетов, что и данный состав не просуществует более двух-трёх лет и самораспустится, когда придёт команда сверху для осуществления новых внеочередных «выборов».