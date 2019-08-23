«Парламент» Косово проголосовал за самороспуск – от сепаратистов ждут отмены блокады сербских анклавов

23.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

«Парламент» самопровозглашенного Косово в четверг проголосовал за самороспуск и проведение досрочных выборов. Соответствующее решение поддержали 89 из 106 присутствовавших депутатов («против» выступило только два парламентария). Историческое заседание было коротким и продолжалось менее 30 минут.

Решение о самороспуске «парламент» принял после недавней отставки «премьер-министра» Рамуша Харадиная из-за его вызова в качестве обвиняемого в Специальный трибунал в Гааге, который рассматривает военные преступления.

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Косовский «президент» Хашим Тачи, конкурирующий за влияние с Харадинаем, пытался переформатировать правительство без проведения выборов, сулящих неожиданности. Однако этот сценарий Тачи реализовать не удалось, несмотря на поддержку властей Албании.

Кадри Весели, президент самой влиятельной Демократической партии Косово (ДПК) и «экс-спикер парламента», подтвердил, что он будет кандидатом на пост премьер-министра.

Новый «парламент» после выборов должен сформировать правительство, которому предстоит ответить на серьезные вызовы: один из главных – требование международного сообщества отменить пошлины на сербские товары (блокаду славянских анклавов), без чего невозможно возобновление диалога с Белградом.

«Кампания, в которой кандидаты предлагают свежие идеи по переговорам с Сербией, верховенству права и экономическому развитию, позволит Косово не терять еще больше времени на создание фундамента для будущего», – заявил посол США в Приштине Филипп Коснетт.

Интересно, что в заседании «парламента» принимали участие и представители сербских партий.

«Мы посмотрим, какие коалиции создадут албанские партии. Для сербского сообщества было бы хорошо и желательно показать сербское единство и формировать блок, включающий людей с политическим опытом, которым народ доверяет и которые будут бороться за интересы сербов в косовском парламенте», – сказала представитель сербской «Социал-демократической партии» Ксения Божович в интервью порталу «Косово онлайн».

Сразу после заседания лидер оппозиционного Демократического союза Косово Авдулах Хоти заявил, что «президент» Тачи должен назначить дату выборов, не откладывая. По закону, выборы должны быть проведены в ближайшие 45 дней. Согласно неназванным источникам из парламента края, рассматриваются две возможные даты дня голосования – 29 сентября или 6 октября.

Следует также отметить, что до самороспуска косовский «парламент» ратифицировал соглашение IPA, подписанное с ЕС, на основании которого Косово получит 90 миллионов евро для проведения «реформ и развития демократии».