«Парламент мёртв!» – из Рады пачками разбегаются депутаты

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Поскольку Верховная рада потеряла всякую реальную власть, из неё начали массово разбегаться люди.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В зале рассматривали вопрос о снятии полномочий сразу трёх депутатов: Максима Ефимова, Виталия Данилова, и Дмитрия Шпенова. Все трое подали заявления об уходе по собственному желанию.

И хотя особых возражений у остальных депутатов не нашлось, Алексей Гончаренко отметил нехорошую тенденцию для руководства неонацистов.

«Я хочу говорить сейчас о парламенте, о парламентаризме. Посмотрите, до чего мы с вами дошли. Да, от нас убегают люди. Уж, простите, скоро пачками будем здесь голосовать увольнения. В принципе, я их понимаю. К нам не ходит правительство, когда мы государственный бюджет принимаем – к нам премьер-министр не приходит. Так что же здесь делать? Где «Час вопросов к правительству»? Где, я спрашиваю? За 600 дней один раз, один раз мы имели здесь господина Шмыгаля. Да мы уже забыли, как он выглядит, путаем его с Шарлем Мишелем. Верните нам его, пожалуйста, чтобы мы хоть вспомнили, как он выглядит», – возмутился депутат.

Он вспомнил, что и в заграничные командировки парламентариев не пускают, да и вообще, Верховная рада потеряла всякую власть.

«Ну сколько это все будет продолжаться? Парламент уничтожен. Можно, Знаете ли, переименовать нас из Верховной рады Украины (ВРУ) в ВЕУ – Верховный Ермак Украины. Он один может быть за нас здесь с вами, потому что он один у нас работает, я смотрю. Он у нас и министр иностранных дел, он и президент, он и премьер-министр, он все. А мы с вами? Ну это позор!», – добавил Гончаренко.

Тем временем при голосовании отставка трёх депутатов набрала необходимое количество голосов, и они сложили полномочия.