Парламент России расследует преступления ВСУ против детей

Елена Острякова .  
30.06.2023 20:32
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Более 24 тыс детей пострадали от рук ВСУ. Были совершены убийства детей, нанесение увечий и продажа их на органы. Также имели место вербовка детей, использование несовершеннолетних солдат, изнасилования, нападения на школы и больницы, использование этих помещений для размещения боевых соединений.

Чтобы расследовать эти преступления, создана парламентская комиссия, первое заседание которой прошло сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Более 24 тыс детей пострадали от рук ВСУ. Были совершены убийства детей, нанесение увечий...

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«Большая часть работы будет осуществляться непосредственно на территории. Мы посетим места преступлений и проведем опрос свидетелей. Нам важно показать то, что сегодня происходит на территории Украины с нашими детьми, и постараться защитить их всеми доступными нам средствами», – заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В состав комиссии вошли 13 депутатов Госдумы и 13 сенаторов, сопредседателями избраны вице-спикер ГД Анна Кузнецова и зампред СФ Галина Карелова.

К работе комиссии в качестве экспертов будут привлекаться сотрудники СК РФ, МВД, Генпрокуратуры, Минобороны, а также представители ЛДНР.

Доклад о преступлениях против детей на территории Украины планируют подготовить к осенней сессии Госдумы. Он будет представлен мировому сообществу.

«После этого мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности всех виновных — и тех, кто исполнял, и тех, кто отдавал преступные приказы. И в конце концов, думаю, выйдем на фигуру нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», – сказала член комиссии Нина Останина.

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