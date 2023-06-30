Парламент России расследует преступления ВСУ против детей

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Более 24 тыс детей пострадали от рук ВСУ. Были совершены убийства детей, нанесение увечий и продажа их на органы. Также имели место вербовка детей, использование несовершеннолетних солдат, изнасилования, нападения на школы и больницы, использование этих помещений для размещения боевых соединений.

Чтобы расследовать эти преступления, создана парламентская комиссия, первое заседание которой прошло сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая часть работы будет осуществляться непосредственно на территории. Мы посетим места преступлений и проведем опрос свидетелей. Нам важно показать то, что сегодня происходит на территории Украины с нашими детьми, и постараться защитить их всеми доступными нам средствами», – заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В состав комиссии вошли 13 депутатов Госдумы и 13 сенаторов, сопредседателями избраны вице-спикер ГД Анна Кузнецова и зампред СФ Галина Карелова.

К работе комиссии в качестве экспертов будут привлекаться сотрудники СК РФ, МВД, Генпрокуратуры, Минобороны, а также представители ЛДНР.

Доклад о преступлениях против детей на территории Украины планируют подготовить к осенней сессии Госдумы. Он будет представлен мировому сообществу.

«После этого мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности всех виновных — и тех, кто исполнял, и тех, кто отдавал преступные приказы. И в конце концов, думаю, выйдем на фигуру нынешнего президента Украины Владимира Зеленского», – сказала член комиссии Нина Останина.