26.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Народная Скупщина утвердила поправку, согласно которой Министерство юстиции Сербии больше не обязано публиковать решения Европейского суда по правам человека и контролировать их исполнение.

Поправка была внесена депутатом пропрезидентской Сербской прогрессивной партии Еленой Зарич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Благодаря решению Народной скупщины Сербия хоть в малой мере, но отстояла свой суверенитет от посягательств Запада, в частности Евросоюза. Не удивительно, что подобное решение парламента вызвало острую критику со стороны местных западников.

«По такой логике то, что должно быть обязательством, остается на усмотрение ведомственной импровизации, – прокомментировал ситуацию либеральному агентству Beta юрист аналогичной ориентации Родолюб Шабич. – Несомненно, вредные последствия этого легко предположить. В любой стране такое импровизационное, недооцененное отношение к механизмам защиты прав человека было бы недопустимо.

Тем более это должно быть недопустимо в Сербии, стране, которая имеет очень серьезные и хронические, долгосрочные проблемы с исполнением решений Европейского суда по правам человека, в результате чего она рискует попасть под санкции и разрушить свою репутацию. В то же время к Сербии имеются постоянные претензии на то, что уровень прав человека постоянно снижается».

По данным радио «Свободная Европа» (дочерняя структура «Радио Свобода»), только в прошлом 2019 году году Сербии на основании решений ЕСПЧ пришлось выплатить 56 миллионов 279 тысяч 871 динаров (477 тысяч 103 евро.