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02.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Болгария, Дзен, Политика, Северная Македония
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Парламент Северной Македонии не позволил майданному премьеру сдавать национальную идентичность

Собрание Северной Македонии приняло резолюцию оппозиционной национал-патриотической партии ВМРО-ДПМНЕ, запрещающую премьер-министру Зорану Заеву делать...

Собрание Северной Македонии приняло резолюцию оппозиционной национал-патриотической партии ВМРО-ДПМНЕ, запрещающую премьер-министру Зорану Заеву делать темой переговоров с Болгарией македонские язык и национальную идентичность.

Об этом сообщает МИА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Резолюция была принята 95 голосами депутатов, при этом один народный избранник воздержался.

«В Северной Македонии наконец-то есть государственный документ, определяющий границы для добрососедских переговоров с Болгарией и не позволяющий переговорной группе премьер-министра Зорана Заева вести переговоры о македонском языке и идентичности, – прокомментировал принятие документа на свой странице в фейсбук заместитель председателя ВМРО-ДПМНЕ Александр Николоски. – По предложению нашей партии Собрание приняла резолюцию о македонских «красных линиях» в отношении Болгарии… Македонский язык независим и отличается от других. У македонского народа есть культура и история, которыми он может гордиться, и мы не позволим никому оспаривать это».

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил в четверг, что переговоры с Болгарией преодолению вето вступления в ЕС будут продолжены, как только в Софии будет сформировано новое правительство. Поскольку ради победы инициированного им майдана Заев в свое время подарил своим албанским союзникам государственный статус албанского языка, ввел албанцев в государственную элиту страны, а ради вступления в НАТО переименовал государство вопреки воле славянского большинства, парламент решил ограничить его в возможности и дальше сдавать национальные интересы.

Напомним, что Болгария блокирует вступление Северной Македонии в ЕС, заставляя отказаться от собственной истории, осуждения болгарских фашистских оккупантов времен Второй мировой войны и наличия в Болгарии македонского национального меньшинства. В целом болгары убеждены, что македонцы – это часть болгарского этноса, а потому отказывают им в собственной идентичности.



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