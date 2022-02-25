«Пароль – «Укрзализныця»: Как в Киеве опознать ВСУ

25.02.2022  14:15 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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ВСУ-убийцы, Киев, Украина
Новости Украины

В условиях входа в Киев русских миротворцев пытающиеся сохранить власть представители нацистского режима публикуют инструкции для своих сторонников о том, как им различать солдат ВСУ.

Минобороны Украины распространило постер о том, что все военнослужащие ВСУ используют для общения украинскую мову, пусть даже плохо владея украинским.

В условиях входа в Киев русских миротворцев пытающиеся сохранить власть представители нацистского режима публикуют...

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«Враг забрасывает в мирные города, в том числе Киев, диверсионные группы, переодетые в форму украинской армии. Помни, украинская армия общается исключительно на украинском. Армия, Язык, Вера», – подбадривает военная преступница депутат Верховной рады Ирина Геращенко, известная издевательствами над пленными сторонниками Русской весны.

Свой способ идентификации предложил и один из подстрекателей Евромайдана «соросенок» Сергей Лещенко.

 «Как обнаружить оккупанта? Жители Украины способны произнести слово «Укрзалізниця», а вот у россиян с этим всегда проблемы. Проверено на собственном опыте, не благодарите», – юродствует Лещенко.

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