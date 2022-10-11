Паром не справляется с перевозкой большегрузов через Керченский пролив

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Первая колонна большегрузов прошла сухопутным маршрутом из Керчи через новые российские регионы. Более 70 автомобилей выехали вечером 10 октября и прибыли в Ростовскую область сегодня в 5 утра. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пообщался с водителями грузовиков, которые ожидают своей очереди на паром на транспортных стоянках. Объяснил им всю ситуацию. Работа переправы через Керченский пролив зависит от погодных условий. На стоянках созданы благоприятные условия для пребывания людей, оказывается возможная помощь, но все равно, сколько времени придется ждать своей очереди неизвестно. Некоторые грузовики перевозят скоропортящийся продукт. Предложили альтернативный вариант – по сухопутному маршруту. Переживания водителей понятны, поэтому и ведем с ними разъяснительную работу», – сообщил Брусаков.

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До Джанкоя колонну большегрузов сопровождает автомобиль ГИБДД, оставшийся путь – военные патрули. В Керчи на площадках отстоя транспорта формируется база данных о водителях и автомобилях для оперативного перемещения по Херсонской области.

«Стоим третьи сутки. Никто не знает, кто какой по очереди, всех загнали на площадку и все ждут. Сейчас пошел, записался, через Мариуполь поедем. Вчера одна колонна поехала, так и они уже в Ростове», – написал в телеграм-канале «Мост и порт Крым-Кавказ» один из водителей фур, скопившихся на площадке аэропорта Керчи.

На пути к Керчи грузовики перенаправляют в отстойники. По данным Минтранса, их уже семь, и в каждом несколько десятков машин. Паром «Лаврентий» в состоянии перевезти 22 единицы техники за один рейс (8 фур и 14 единиц до 3.5 т), идет от порта к порту ровно час в одну сторону, плюс погрузка минут 20.

В итоге оборотный рейс занимает почти 3 часа, и за сутки паром в состоянии перевезти 176 единиц транспорта. А их уже по приблизительным подсчетам больше 800. Поэтому организованный проезд сухопутным маршрутом остается единственным шансом выправить ситуацию.

Грузовладельцам предложили перевозить товары через Керченский пролив на поездах.

«Совместно с РЖД готовы оперативно обеспечить переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив», – сообщили в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога»

Организовать погрузку можно на грузовых дворах Анапа и Тимашевская. На грузовых дворах Крымского полуострова также созданы все условия для формирования партий грузов и последующей их доставки конечным потребителям.