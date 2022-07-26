Паром, работавший до запуска Крымского моста, перебрасывают в Мариуполь

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Паром «Лаврентий» компании «Оборонлогистика» Минобороны РФ выйдет на линию «Ейск-Мариуполь».

Запуск морского сообщения между двумя портами на Азовском море запланирован на август, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судно «Лаврентий» работало на Керченской паромной переправе вплоть до запуска железнодорожной ветки Крымского моста. Паром 2010 года постройки в состоянии развивать скорость до 12 узлов, перевозить до 700 тонн грузов, в том числе до 20 длинномеров и 136 пассажиров.

От Ейска до Мариуполя путь займет около 4 часов. За сутки паром будет совершать один рейс.

«В пунктах назначения создаётся вся необходимая инфраструктура для обслуживания парома. В настоящее время ведется подготовка к формированию первой грузовой партии», – отметили в пресс-службе «Оборонлогистики».

Из Ейска на пароме пойдут коммерческие и гражданские грузы, необходимые для восстановления Мариуполя. В обратном направлении – продукция предприятий ДНР и ЛНР.

Керченскую паромную переправу закрыли в 2020 году из-за отсутствия спроса на перевозки.