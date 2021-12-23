Паршин усомнился в готовности Смольного к зиме

23.12.2021  20:06 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
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Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


Петербургский актер театра и кино Иван Паршин ужаснулся качеством уборки снега в городе. По его словам, все указывает на то, что Смольный халатно подошел к подготовке к зимнему сезону, из-за чего в городе образовались снежные завалы.

«Культурными словами-то и не скажешь. Я прямо сейчас за рулем. Я вижу, что прямо сейчас убирают снег, но почему бы это не сделать как-то пораньше? Или еще как… Ужасно», — возмутился актер.

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Петербургский актер театра и кино Иван Паршин ужаснулся качеством уборки снега в городе. По...


Примечательно, что еще осенью губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о полной готовности коммунальных служб оперативно убрать снег с улиц, а также о наличии у города дополнительных резервов на случай сильных снегопадов.

«В случае сильных снегопадов будут привлечены дополнительные силы и техника по договорам с другими организациями», — отмечал Беглов.

Однако уже после первых обильных осадков город покрыл толстый слой снега, который коммунальщики до сих пор не могут убрать. Вместо заявленных 2,2 тыс. единиц техники город убирает лишь их небольшая часть. Например, утром 23 декабря дороги убирали лишь 84 снегоуборочные машины.

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