03.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Крым, Политика, Пропаганда, Украина
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Партии Порошенко и Зеленского спелись по Крыму

Украина не собирается признавать выборы в Госсовет Крыма, которые пройдут в ближайшее воскресенье.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила вице-спикер парламента предыдущего созыва, депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть одна тема, объединяющая все части этого зала – это возвращение Крыма и Донбасса, и тут не может быть двух позиций. 8 сентября оккупанты проводят в Крыму незаконные местные выборы. От «Европейской солидарности», и от всего парламента мы можем заявить, что Украина никогда не признает результаты этих выборов, и мы требуем от РФ немедленно вернуть Крым и Донбасс, и будем бороться за деоккупацию.

Но для того, чтобы как можно быстрее вернуть Донбасс и Крым, нам необходимо единство внутри страны и две составляющие – сильная экономика и сильная демократия», – заявила Геращенко.

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