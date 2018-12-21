Партии Савченко не разрешили открыть счет
Нардепу Надежде Савченко не разрешили начать процедуру открытия счета партии Надежды Савченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщила Вера Савченко, сестра Надежды Савченко на своей странице в Facebook.
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“Я сейчас у следственного изолятора несуществующего СБУ. Мы пришли сюда с нотариусом для того, чтобы начать процедуру открытия счета партии Надежды Савченко. Но нам не дали разрешение на свидание с Надеждой”, – сообщила Вера.
“Что вас пугает? Что она начала принимать участие в президентской кампании? Почему вы так боитесь, чтобы мы начали этот процесс? Мы его все равно начнем, как бы вы там не препятствовали. Вы против закона не попрете”, – заявила сестра.
Вера также добавила, что они продолжат требовать права Надежды на открытие этого счета и продолжение политической деятельности.
Ранее Шевченковский районный суд города Киева, обязал защиту Надежды Савченко ознакомиться с доступными материалами дела до 19 января 2019 года.
Метки: Надежда Савченко, скандал
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