Партии весёлого комика угрожает Блок грустного лирика

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Святослав Вакарчук может конвертировать остатки своей популярности в собственную партию, мобилизовав в качестве электората поклонников, которые ждали его выдвижения в кандидаты на выборах президента, но в итоге довольствовались голосованием за Зеленского. Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы он создал свою партию и попытал счастья на парламентских выборах.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «InterVizor» высказал киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гриценко, скорее всего, пойдёт в минус. Он может повторить историю 2014 года, когда у него на президентских выборах было, по-моему, 5% с копейками, а в итоге его партия в парламент не прошла, он на процент где-то снизился. Сейчас от него целый ряд союзников, которые к нему присоединились, я уж не знаю, может быть, почти все, или большинство, уйдут, скорее всего. Вопрос: «К кому они присоединятся?». И вот тут моя ставка – это условный «Блок Вакарчука».

По слухам, он уже ведёт переговоры. Я думаю, что у него не будет проблем с финансированием, он найдёт, контакт у него есть с представителями разных бизнес-групп. Почему я, всё-таки, ставлю на этот проект: в случае снижения рейтинга Зеленского, его партии, часть, причём немалую, тех, кто может уйти, особенно вот такой публики умеренно патриотической, проевропейской – это бывшие сторонники Вакарчука, которые не дождались его участия в президентских выборах и ушли к Зеленскому», – рассказал он.

«Я напомню, ещё год назад, как раз в апреле прошлого года, рейтинг Вакарчука был примерно таким же, как у Зеленского. Фактически, он был разделён между двумя этими кандидатами. И выйти минимум на 5-6% эта партия может, если не будут делать глупостей, опять-таки, за счёт эффекта новизны», – резюмировал Владимир Фесенко.