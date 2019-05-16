16.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Социология, Украина
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Партии Зеленского и Бойко вырвались в лидеры

Партия нового президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» – безоговорочный лидер электоральных предпочтений украинцев.

Таковы результаты опроса, обнародованного международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

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В исследовании указывается, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в ВР попали бы «Слуга народа» Владимира Зеленского, получающая 27,9%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (15,8%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (13,2%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12,4%).

Все остальные партии набирают менее 5% – проходного барьера для попадания в Раду.

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