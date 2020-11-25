Партии Зеленского и Порошенко сливаются в официальном экстазе

25.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Одесском городском совете будет сформирована коалиция из пропрезидентской партии «Слуга народа» и «Европейская солидарность».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в обнардованном заявлении одесской организации партии ОПЗЖ.

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«Партии Порошенко и Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете сразу после выборов, несмотря на демонстрируемый обществу показной антагонизм. Еще вчера они лили друг на друга грязь, обвиняли в коррупции и предательстве и чертили «красные линии». После выборов они превратились в партнеров, строящих политическую семью.

Эта новая «политическая семья» вместе с коррупционером Трухановым занимается в Одессе продвижением своих бизнес-интересов, дележом городского бюджета и выполнением антинародных правительственных директив. С это целью порошенковские депутаты проголосуют за назначение «непримиримого» политического оппонента, представителя Зе-команды на должность секретаря городского совета Одессы.

После местных выборов старый и новый режим уже не стесняются демонстрировать взаимную симпатию. С Одессы началась открытая коалиция Зеленского и Порошенко, которую дальше хотят реализовать по всей стране, выступая единым фронтом и возвращая страну к прошлому режиму», – говорится в заявлении.

Напомним, что нынешний президент Владимир Зеленский во время избирательной кампании обещал стать приговором для Порошенко.

В то же время надо сказать, что ОПЗЖ, несмотря на определенную пророссийскую риторику, регулярно попадает в скандалы, связанные с поддержкой русофобов.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», по спискам ОПЗЖ прошел в депутаты один из организаторов майдана.