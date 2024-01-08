Партия Байдена может «слить» бюджет для Украины, но на словах продолжать «качать» поддержку Киева

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Демократическая партия США для стабилизации своего положения перед выборами президента может отказаться от требований выделить средства Украине, но не откажется от Украины как политического проекта «коллективного Байдена».

Такую позицию в эфире «Радио «Комсомольская правда» озвучила эксперт РСМД Евгения Войко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть на предварительные социологические опросы, всё-таки Трамп лидирует. Демократы, видимо, пытаются ситуацию более-менее удержать на плаву и через обсуждение бюджета, всё-таки, по-прежнему «качать» тему Украины. Тем более, что это такой системообразующий фактор для «коллективного Байдена». Каких-то ярких проектов, пожалуй, у них немного, а Украина до последнего был рабочий вариант. Сейчас пытаются дать некоторую заднюю: если не получается с выделением денег, то давайте будем лоббировать, по крайней мере в СМИ, некоторую передышку, либо заморозку конфликта, либо перемирие, либо подписание каких-то мирных соглашений», – пояснила эксперт.

Публикации во некоторых западных СМИ, что удары Украины по Белгороду могут обернуться прекращением поддержки Киева западными союзниками, по словам Войко означают лишь готовность демократов отступить от темы финансирования.

«Я думаю, что по крайне мере в медийном пространстве это может прозвучать, что раз эти деньги тратятся не на ведение боевых действий, а на удары по мирным жителям, то, соответственно, денег может быть меньше. Белгород может быть, как повод, ну или похожий, не дай Бог, сюжет. Но основная идея лежит гораздо глубже. Сейчас США вступили в активную электоральную кампанию, соответственно, идёт борьба по этому треку. А чтобы как-то объяснить, обусловить, прежде всего в публичном пространстве сокращение трат, допускаю что эти сюжеты тоже могут быть. И здесь французские СМИ в общем действительно прогнозируют вполне возможный сценарий. Хотя французский МИД заявил, что удар по Белгороду – это законная оборона для Украины. И внутри уже французского политического сообщества разные подходы к тому, как оценивать удары Украина уже по территории Российской Федерации», – считает Войко.