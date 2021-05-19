Партия черногорских сербов планирует начать процедуру импичмента диктатора Джукановича

19.05.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Сербский Демократический фронт Черногории намерен обратиться в Конституционный суд страны, чтобы инициировать отзыв президента Мило Джукановича.

На этот шаг сербские депутаты пошли после того, как Джуканович заявил, что послами страны не имею права быть люди, голосовавшие против отделения Черногории от Сербии в 2996 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава фракции Демократического фронта в черногорской Скупщине Славен Радунович заявил о новой депутатской инициативе в ходе последнего парламентского заседания.

«От имени фракции Демократического фронта, и, я надеюсь, еще от ряда других депутатов, я хочу объявить, что мы обратимся к Конституционному суду с просьбой инициировать отзыв президента Черногории Мило Джукановича, – заявил Радунович. – Джуканович сказал, что те, кто был против независимости, не имеют права представлять Черногорию. Речь идет о послах и людях, которые не голосовали за независимость Черногории 21 мая 2006 года. В статье 17 Конституции Черногории, в разделе «Права и свободы человека» четко указано, что «права и свободы реализуются на основе Конституции и ратифицированных международных соглашений, все равны перед законом». То есть граждане этой страны, которые участвовали в референдуме о независимости так, как подсказала им их совесть, получается, не могут выполнять публичную функцию в стране, где Мило Джуканович был президентом и главой режима в течение 30 лет».

Выступление Радуновича в Скупщине Черногории

По словам сербского депутата, заявления Джукановича – это «наиболее явная форма нарушения прав человека и наивысшее проявление высокомерия в Черногории с момента введения многопартийной системы».

«Я ожидаю самой серьезной реакции на эти слова со стороны всех государственных институтов Черногории, занимающихся такими вопросами, НПО и дипломатического корпуса… Джуканович нарушил все нормы и показал, что он не является президентом всех граждан», – заключил Радунович.