«Партия Дела» просит Памфилову вмешаться в ситуацию в Севастополе

02.08.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Центральная избирательная комиссия должна дать оценку компетентности членов Севастопольского избиркома, отказавшего в регистрации «Партии Дела» по надуманным причинам. Об этом говорится в обращении, которое партия направила в адрес главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

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В комментарии «ПолитНавигатору» секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин подчеркнул, что своим решением отказать в регистрации избирком Севастополя нарушил российское законодательство и показал свою мотивированность.

«Сняли пять непарламентских партий, оставили явных спойлеров. Скандалы продолжаются, происходят снятия уже независимых кандидатов. Прямо скажем – это не то, чего ожидали севастопольцы от российской избирательной системы. Действия комиссии носят вопиюще некомпетентный характер, потому что не выполняются не только рекомендации ЦИК, но и требования российского законодательства.

Плюс, это действие носит хамский характер, когда председатель комиссии заявляет, что у него старческие проблемы с памятью и называет 67-й федеральный закон «О гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кляксой. Все это выходит за рамки», – заявил Лапушкин.

Политик подчеркнул, что подобное поведение членов севастопольского избиркома ставит под удар легитимность выборов в Севастополе.

«Мы ждем реакцию Центральной избирательной комиссии, чтобы она включилась в эту ситуацию. Потому что, когда комиссия трижды меняет свою позицию, это говорит либо о ее мотивированности, либо о вопиющей некомпетентности. Мы рассчитываем, что ЦИК вмешается в ситуацию, разберется и даст оценку деятельности Севастопольской городской избирательной комиссии. Подчеркиваю, севастопольцы не этого ждали от российской избирательной системы на выборах. Это подрывает авторитет страны у людей, которые только-только, буквально пять лет в составе России. И вообще, подрывает легитимность выборов в Севастополе», – заявил Лапушкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 21 июля Севастопольская городская избирательная комиссия отказала в регистрации списка «Партии Дела» на выборах в Законодательное собрание города. Основной причиной стало нарушение, по мнению комиссии, формы подписного листа, а именно не указание в «шапке» данных первых трёх кандидатов.

Представители партии со ссылкой на 67-й федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав» доказывали, что согласно сноске 2 его приложения 4.1 эти данные не указываются, если нет так называемой общерегиональной части списка. А в Законе «О выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя» говорится, что этой части нет.

Несогласные с решением избиркома кандидаты «Партии Дела» провели серию пикетов у здания городской избирательной комиссии, протестуя против отказа допустить политическую силу к выборам в заксобрание.