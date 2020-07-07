Партия днепропетровского вешателя не имеет электоральных перспектив

07.07.2020, Киев, Игорь Петров

Партия «ПроПозиция», созданная днепропетровским мэром Борисом Филатовым вместе с градоначальниками нескольких городов из разных регионах Украины, не имеет электоральных перспектив.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот проект превратится в такую квазипартию Филатова, локализованную на уровне Днепра. Кто присоединился к Филатову? Мэр Кировограда Райкович? Да, у него высокий персональный рейтинг, но у него очень сильный оппонент, и там бабушка надвое сказала кто победит, там 50 на 50, моделирование второго тура выборов в Кировограде.

Сенкевич? Но это политический мертвец, он без вариантов он второй раз не становится мэром. Мэр Новой Каховки? Ну, очень «влиятельная» фигура, конечно. Или мэр Житомира Сухомлин.

Надо отдать должное организаторам – они абсолютно адекватно приглашали всех экспертов, даже тех, кто критиковал «ПроПозицию». Но пока мой вывод – нацеленность абсолютно верная, да есть запрос на партию местного самоуправления, но это такой фьючерс который не выстрелит. Ни на местных выборах, ни в случае проведения досрочных. Не полетит. Такая у меня убежденность.

Это будет партия Филатова, которая, возможно, в Днепре возьмет 25 процентов. Это их, скажем так, реальная планка, которую они могут взять в Днепре, учитывая ресурсы и возможности Филатова», – сказал политолог.

По его мнению, партия мэров в принципе не может быть успешной, потому что за мэров восточных городов Украины не будут голосовать на западе страны и наоборот.

«Если включить в такую патрию мэров юго-востока то она по сути будет «андердогом» для «За жизнь», если, наоборот, мэров запада – Ивано-Франковска, Тернополя, Львова, то она будет «андердогом» «Европейской солидарности». Я не представляю, как за такую партию, в которой Кернес и Труханов, проголосуют в Ивано-Франковске.

И точно так же – партия, в которой будет Садовой, единственный мэр, по которому Геннадий Адольфович, который очень такой обтекаемый и без острых углов, прямо сказал: «Я не понимаю этого человека категорически». Учитывая такой уровень личностных отношений, я думаю, перспективы такого проекта сейчас совершенно очевидны», – считает политолог.

Напомним, что весной 2014 году Филатов предложил свою стратегию борьбы с мятежными регионами.

«Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских заявлений. Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом», – писал Филатов в своем блоге.