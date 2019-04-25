Партия Додона: Нам предлагают плюнуть в лицо русским

25.04.2019, Кишинев, Елена Острякова

Молдавский прозападный парламентский блок ACUM на переговорах о создании коалиции с Социалистической партией президента Игоря Додона полностью отвергает программные задачи потенциальных союзников.

Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил депутат-социалист Богдан Цырдя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ядро нашего электората — русскоязычные. Мы трубили везде, обещали, что вернем российское телеканалы, госстатус русского языка, дадим статус Гагаузии. Мы многие вещи обещали. Сегодня нам предлагают все это стереть и плюнуть в лицо своему электорату, чтобы унионисты могли отчитаться перед своим», – сказал Цырдя.

Он считает лицемерием заявления лидеров ACUM Майи Санду и Андрея Настасе о том, что они хотят объединить Молдову, чтобы бороться с режимом.

«Они говорят на русском на своих митингах. А когда мы предлагаем доказать это на деле, это их смущает. Неужели 22% русских в стране не имеют права на свой язык и свое телевидение, неужели Гагаузия не имеет права на автономию? У меня нет гарантии, что они не хотят заменить контроль демократов (партия олигарха Вадима Плахотнюка — ред.) на свой контроль», – сказал Цырдя.

Напомним, что молдавский парламент больше двух месяцев не может начать работу, потому что прошедшие в него партии не в состоянии создать коалицию и избрать руководящие органы.

Если коалиция не будет создана, в стране должны пройти досрочные выборы. Это рискованно для партий, представленных в парламенте, поскольку есть возможность не улучшить, а ухудшить свой последний результат.

Именно поэтому социалистам, которые в результате последнего голосования не получили требуемого большинства голосов в парламенте, приходится рассматривать возможность неестественных коалиций со своими идеологическими противниками.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Молдове в феврале, социалисты набрали 35 мандатов, демократы олигарха Плахотнюка – 30, их прозападные конкуренты из ACUM – 26. Еще 7 мандатов у подконтрольной Плахотнюку партии «Шор».