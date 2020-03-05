Партия Додона предложила союз русофобам, изгонявшим из Молдовы россиян

05.03.2020, Москва, Елена Острякова

Партия социалистов Молдовы, неформальным лидером которой является президент Игорь Додон, публично предложила создать парламентскую коалицию Демократической партии – детищу бежавшего из страны олигарха Влада Плахотнюка, прозванного «хозяином Молдовы».

Демократы думали всего несколько часов, после чего согласились на переговоры.

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Скандальность не только в криминальном шлейфе, оставленном Плахотнюком его партии. Дело в том, что правительство демократов, руководившее страной до прошлого года, успело отметиться целой серией откровенно антироссийских демаршей, среди которых частичный запрет на трансляцию российских телеканалов и запрет на въезд в Молдову российским политикам, политологам и журналистам во главе с тогдашним вице-премьером Олегом Рогозиным.

Однако считающийся пророссийским президент Додон ни словом не помянул старое демократам, а наоборот, публично приветствовал решение своей партии создать коалицию.

Впрочем, Додон манкирует пророссийскими обещаниями уже год. Сначала – ради сохранения коалиции с проевропейским блоком ACUM, теперь – ради поддержки демократов. Имея всего 35 из 100 голосов в парламенте, социалисты в обмен на консолидированные голосования согласились не поднимать вопросы языка, истории, телевидения. Даже запреты на въезд для россиян до сих пор не сняты.

Собственно, все идеологические препоны давно сломаны, осталось только преодолеть брезгливый страх перед именем Плахотнюка и оформить на бумаге союз, который фактически уже существует. Реакция последовала мгновенно.

«Как в таких случаях говорят: «маски сброшены». Коалиция, ПСРДМ, которую все время отрицали социалисты – официально создана. Олигархический, коррупционный, презираемый всеми режим, который к тому же будут называть ещё и «пророссийским». У социалистов была возможность не измазаться в этом. Не смогли преодолеть себя», – написал у себя в «фейсбуке» политолог Зураб Тодуа.

«Теперь коалиция, факт которой столь мучительно опровергали с трудом говорящие социалистические головы, выходит из конспиративной тени. Если вчера молдавские социалисты тайком и стыдливо писали в чайник собственного избирателя, то теперь они делают это открыто и гордо. Пейте чай и не дергайтесь, уважаемые избиратели!», – высказался в том же духе известный молдавский политик Марк Ткачук.

Почему социалисты были вынуждены пойти на столь токсичный союз? Дело в том, что «гражданский брак» с демократами в феврале затрещал по швам. Из фракции ДПМ со скандалом вышли 6 депутатов. Для них якобы был невыносим союз с «пророссийским» Додоном. При этом лидер новой группы Адриан Канду ничтоже сумняшеся признался, что накануне пообщался с бывшим патроном Плахотнюком.

Влад Плахотнюк, ранее прозванный «хозяином Молдовы».

Есть версия, что по-прежнему всесильный олигарх решил сплести свою коалицию, объединив часть своих депутатов, микрофракцию еще одного олигарха Илана Шора и (барабанная дробь) блок ACUM. Судя по реакции лидера ACUM Майи Санду, это похоже на правду. Кичащаяся свой антикоррупционностью экс-премьер публично призвала «здоровые силы» партии коррупционера Плахотнюка создать коалицию с ней, а не с додоновцами.

Возможно, если бы социалисты не поспешили «сводить в ЗАГС» демократов коварные планы их врагов удались бы.

«Спикер Зинаида Гречана каждый раз хватается за сердце, когда видит, что кто-то из депутатов пошел в туалет. Потому что сейчас будет голосование и одного голоса не хватит. Невозможно управлять страной с 35 депутатами. Это нестабильная конструкция, которая в любой момент может рухнуть», – сказал в эфире телеканала tvc21 руководитель молдавского бюро ТАСС Валерий Демидецкий.

Он считает, что после всех демаршей в Демократической партии остались только те, «кто не хочет, чтобы партия была орудием Плахотнюка».

«Возвращения Плахотнюка не хотят даже те, кому он платил большие деньги. Плясать под его дудку никому не хочется. Плахотнюк привлекал профессионалов. Выкинуть этих менеджеров на обочину и сделать своими врагами было бы идиотским шагом для социалистов», – сказал Демидецкий.

Эту версию подтвердил и близкий к Плахотнюку политолог Виталий Андриевский.

«Те, кто остались, думают не о Плахотнюке, а о себе. Демократам сегодня досрочные выборы абсолютно не нужны. Партия оказалась без своего проекта и идей. Если сейчас не договориться с социалистами, то придется идти к Майе Санду на подтанцовки», – сказал Андриевский.

Он также объяснил, как для себя оправдывают демократы свой союз с «пророссийским» Додоном.

«Как сказал мне один демократ: в коалиции с социалистами мы будем цепными псами евровыбора и не допустим, чтобы Додон ушел куда-то в ту степь», – сказал Андриевский.

Майя Санду.

Удивительно, но Москва при этом демонстрирует поддержку этой странной коалиции, которая может окончательно аннигилировать и так не особо верного России союзника Додона. Именно в день деклараций о сотрудничестве молдавских политиков Владу Плахотнюку российскими следователями было предъявлено еще одно обвинение – в контрабанде крупной партии гашиша. Олигарху дали понять, чтоб он не вмешивался в коалиционное строительство на родине.