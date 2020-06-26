Партия Додона вляпалась в антикоммунистический скандал

26.06.2020, Москва, Елена Острякова

Скандал вокруг возможного запрета такой «коммунистической символики» как эмблема «Серп и молот» разразился в Молдове.

Как стало известно журналистам, юридическая комиссия молдавского парламента утвердила проект поправок в уголовный кодекс, которые предусматривают наказание не только за фашизм, расизм и ксенофобию, но и запрет на использование в политических целях символики «тоталитарного коммунистического режима», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скандал разразился после того, как стало известно: поправки внесли депутаты от правящей Социалистической партии, декларирующей ориентацию на дружбу с Россией, где болезненно воспринимают дискриминацию советского наследия.

Парадокс заключается в том, что исключить серп и молот из списка запрещенной символики предложили депутаты из группы Pro Moldova, поддерживающей бежавшего из страны криминального олигарха Влада Плахотнюка. Их поддержала проевропейская оппозиция.

После того, как история с поправками стала известна прессе, партия социалистов заявила, что выступает «против запрета любой символики, связанной с советским прошлым нашей страны» и не имеет отношения к тексту законопроекта о поправках, который теперь отзывают на доработку.

Депутат Гаик Вартанян утверждает, что текст законопроекта, в момент подписания и регистрации, «не содержал абсолютно никаких отсылок к коммунистической идеологии или символам». Он предполагает, что предложение включить в текст упоминание серпа и молота было внесено общественными организациями.

Оппозиционный молдавский политик Марк Ткачук считает, что инцидент с серпом и молодом возник из-за элементарной безалаберности депутатов, которые не вычитали текст.

«Глядя на такие казусы, как запрет коммунистической символики, понимаешь, что метафора про обезьяну с гранатой – это про социалистов. Что все их действия – это действительно не просто какие-то злонамеренные преступления. Это – примитивные ошибки и бесшабашная дурь самонадеянных проходимцев», – написал Ткачук в своем «фейсбуке».

Однако есть и более рациональное объяснение «казуса». Серп и молот – являются частью партийной символики молдавских коммунистов, которые являются конкурентами социалистов. Запрет эмблемы мог бы создать большевикам-ленинцам проблемы с регистрацией на выборах.