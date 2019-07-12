Партия Гройсмана озвучила зверские планы по «освобождению» Донбасса

12.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В республики Донбасса нужно ввести войска, подчинить регион напрямую Киеву, а местных жителей лишить права голоса на ближайшие десять лет.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Сергей Попик, советник украинского премьера, главы партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Исходя из базового понимания состояния и масштаба проблем, у нас есть такой алгоритм реинтеграции Донбасса: российские войска должны быть выведены за государственную границу, должен быть установлен стойкий мир, должны быть введены миротворческие войска в регион, и только тогда мы сможем начать реинтеграцию Донбасса. Сейчас реинтегрировать что-то, что оккупировано и используется исключительно против Украины, это абсолютно убыточное и несерьезное дело.

На переходный период должно быть введено так называемое прямое управление из Киева. Сколько оно будет длиться, сейчас сложно говорить, но предварительно мы видим, что это может длиться в течение 10 лет. Когда должны произойти местные выборы? Это тоже вопрос не завтрашнего дня, это требует подготовки, тоже приблизительно 10 лет», – сказал Попик, занимающий также должность советника Гройсмана

По его словам, украинская власть не будет финансировать восстановление разрушенного украинской армией Донбасса.

«И, наконец, важный вопрос – восстановление Донбасса. Кто это должен финансировать: Украина или донорская помощь? Нет. Мы также считаем, что финансировать восстановление Донбасса нужно за счет оккупанта, агрессора, за счет тех, кто изымал активы, кто пользовался инфраструктурой, кто нанес нам самые большие убытки», – резюмировал Попик.